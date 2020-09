Sanders: Biden necesita acercarse más a los hispanos

“Creo que Biden está en una excelente posición para ganar estas elecciones, pero pienso que tenemos que hacer más en la campaña que sólo atacar a Trump”, declaró. “También tenemos que darle a la gente una razón para votar por Joe Biden. Y Joe tiene algunas posturas muy sólidas con respecto a la economía, y pienso que deberíamos estar hablando más de eso de lo que lo hemos hecho”.

En una entrevista el viernes con PBS, Sanders fue más directo: “¿Estoy aquí para decirles con toda certeza, esto será un triunfo aplastante, no hay posibilidad de que él pierda? No es lo que estoy diciendo”, declaró el senador por Vermont.

Sanders dijo lo anterior luego de una semana en la que Biden hizo campaña con empleados sindicales en Michigan y difundió un plan fiscal enfocado en impulsar la manufactura estadounidense al sancionar a empresas que trasladen puestos de trabajo al extranjero. Biden también hizo énfasis en su agenda económica y atacó a Trump por su manejo de la pandemia del coronavirus. El exvicepresidente pasó el Día del Trabajo con empleados sindicales en Pensilvania.

En su presentación en MSNBC, Sanders instó a Biden a hablar sobre algunas de sus políticas económicas de gran interés para la población en general: aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora, reducir los costos de los fármacos que requieren receta y ampliar la cobertura de los seguros de gastos médicos.

Sanders dijo que las políticas de Biden son una “solución negociada”, pero a la vez son “políticas muy sólidas y progresistas”.

Alentó también a Biden a enfocarse más en los votantes latinos y los jóvenes, grupos que apoyaron ampliamente a Sanders en las primarias. Biden ha pasado apuros para generar entusiasmo entre los jóvenes, y algunos demócratas han expresado su preocupación sobre lo que sienten es una falta de acercamiento de su campaña a los hispanos, inquietudes que Sanders compartió con MSNBC.

“Debemos acercarnos a la comunidad latina. ¿Saben? Hay muchos jóvenes, muchos latinos, muchos afroestadounidenses que podrían no votar. No van a votar por Donald Trump, eso es seguro, pero podrían no votar", comentó Sanders. “¿Cómo los integramos al proceso político? ¿Cómo hacemos para que voten?”

En una entrevista con “This Week” de ABC, se le preguntó a Symone Sanders, una asesora de la campaña de Biden, si su equipo seguiría las recomendaciones de Sanders.

“Sabemos que tenemos trabajo por hacer. Y hemos dicho desde el principio, y el vicepresidente Biden ha sido muy claro al respecto... de que realmente estamos trabajando para ganarnos cada voto en este país. Y queremos ganarnos los votos de la comunidad latina e hispana”, comentó.

Sanders ha hecho campaña por Biden, sosteniendo mítines virtuales en siete estados, incluyendo uno este fin de semana en Michigan.

El exaspirante a la candidatura demócrata hizo públicas sus preocupaciones en entrevistas recientes, pero también las ha expresado en privado a la campaña de Biden, según Faiz Shakir, el exjefe de la campaña presidencial de Sanders.

“Ha estado en contacto directo con el equipo de Biden y les ha pedido que pongan más énfasis en explicar cómo subirán los salarios, crearán millones de trabajos con buenos sueldos, reducirán los costos de los medicamentos que requieren receta y ampliarán la cobertura de atención médica”, dijo Shakir.

Shakir indicó que Sanders “también cree que un mayor acercamiento a los jóvenes, la comunidad latina y el movimiento progresista será de gran ayuda para la campaña”.

Fuente: Associated Press

