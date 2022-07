Sánchez Grass regresa de sus vacaciones con "lengua de acero y terciopelo"

View this post on Instagram

Según los datos compartidos por Sánchez, “Hunter Biden se reunía con frecuencia con su padre, el entonces vicepresidente, luego de sus reuniones de negocios personales, con funcionarios y clientes de gobiernos extranjeros”.

Una información que ha recorrido los medios más importantes de Estados Unidos, es compartida por el holguinero, que especificó, además, que “el calendario revela, que Hunter Biden se reunió, aproximadamente 30 veces, en la Casa Blanca o en las residencias del vicepresidente entre 2008 y 2016”.

Asimismo, alegó, el informe apunta, que “incluso, el relajo era tan grande, que el socio comercial de Hunter Biden, Eric Schwerin fue nombrado como recibo de invitación en al menos 21 de estas 30 reuniones, con el entonces vicepresidente”.

Un análisis preciso y analítico, como tiene acostumbrado a su público, hizo el graduado del Instituto Superior de Arte en Cuba (ISA), quien pidió que si estaba equivocado que lo corrigieran. “Esto es así de sencillo, ya no es ni siquiera que el hijo del vicepresidente se reunía con su padre acabado de llegar del extranjero, en el momento en el que regresa de hacer negocios por el mundo… Que lindo el amor del padre, eso se me olvidó ya, lo que no se me olvida, es por qué, de las 30 veces, al menos 21 fue acompañado de quien llevaba sus negocios, o es que Schwerin es hijo de Biden y no lo sabemos”, cuestionó.

Fuente: www.periodicocubano.com