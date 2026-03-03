San Vicente no autorizó ataque de EEUU contra bote en aguas locales, dice primer ministro

Friday señaló en una conferencia de prensa que su gobierno se enteró del mortal ataque del 13 de febrero a través de redes sociales e informes en internet.

“No ha habido comunicación directa con nosotros con respecto a los ataques”, señaló, y añadió que los mandatarios de países caribeños están preocupados. “Se acordó que este es un asunto serio por el riesgo que potencialmente representa para nuestra gente que realiza sus actividades normales... Las personas que navegan por estas aguas quieren saber que están seguras”.

El ejército de Estados Unidos dijo que mató a tres personas en dicho ataque, pero no confirmó sus identidades.

Familiares de un capitán de bote de Santa Lucía dijeron recientemente a The Associated Press que creen que Ricky Joseph, de 35 años y padre de cuatro hijos, murió en el ataque porque sigue desaparecido y había zarpado en una embarcación como la que se mostró después del ataque en fotos publicadas en redes sociales.

Friday manifestó que los líderes caribeños se reunieron recientemente para hablar entre ellos sobre preocupaciones de seguridad y protección por los ataques de Estados Unidos “en nuestras aguas”.

Explicó que los líderes caribeños que se reunieron la semana pasada en San Cristóbal para una cumbre regional a la que asistió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “acordaron que este era un asunto grave que nos afectará a todos” y que lo abordarían con las autoridades de Estados Unidos.

Los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe y el océano Pacífico comenzaron en septiembre y han matado al menos a 151 personas. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alega que está atacando lo que describe como “narcoterroristas” en pequeñas embarcaciones.

Friday indicó que funcionarios caribeños también conversaron con Rubio sobre una solicitud para usar San Vicente y otras naciones del Caribe como puntos de tránsito para migrantes interceptados en la frontera sur de Estados Unidos, mientras se concreta su repatriación a sus países de origen.

“Enfaticé que, para que cualquier programa de tránsito de ese tipo avance… debe estar claramente definido, ser transparente y manejable para… un país de nuestro tamaño, con nuestras limitaciones”, expresó Friday.

Indicó que solicitó datos sobre la cantidad de personas en tránsito y los plazos específicos de permanencia en los puntos de tránsito, y que cuestionó cuál sería el estatus legal de esos migrantes mientras estén en países del Caribe y qué ocurriría si no pueden ser repatriados.

“El objetivo es tener un enfoque coordinado”, afirmó, y señaló que existe libre circulación de personas dentro de la Organización de Estados del Caribe Oriental.

Friday agregó que los líderes caribeños en la cumbre de la semana pasada también acordaron enviar ayuda humanitaria a Cuba “para ayudar a aliviar la precaria situación actual”.

Señaló que el esfuerzo será coordinado por la secretaría de Caricom, un bloque comercial regional de 15 miembros.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP