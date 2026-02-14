San Valentín en los Juegos Olímpicos de Invierno puede verse distinto, pero sigue siendo especial

Kim Meylemans (derecha) y la brasileña Nicole Rocha Silveira (izquierda) se abrazan en la meta durante una manga de skeleton femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) AP

Algunas competencias ya parecen tener a Cupido entre los presentes.

La patinadora neerlandesa Jutta Leerdam estableció un récord olímpico en la carrera de 1.000 metros y luego se giró para encontrar a su prometido, Jake Paul, en las gradas; ambos, visiblemente llorando, se hicieron señales de corazón con las manos. Y el novio de toda la vida de la campeona de esquí de descenso Breezy Johnson le pidió matrimonio cerca de la línea de meta el jueves, rodeado de integrantes del equipo de esquí de Estados Unidos.

El Día de San Valentín para atletas y asistentes en los Juegos no suele significar grandes gestos, pero no por eso es menos especial.

El Día de San Valentín coincide con las finales de la prueba femenina de skeleton. Eso significa que Kim Meylemans, de Bélgica, y Nicole Rocha Silveira, de Brasil —una pareja internacional que compite para sus respectivas selecciones nacionales— estarán demasiado ocupadas como para una cena romántica. Le contaron a The Associated Press que ni siquiera llevaron regalos para intercambiar.

Pero como están juntas todo el tiempo, “siempre es un poco como un Día de San Valentín”, comentó Meylemans. “Es parte de nuestro deporte todos los días, nuestro amor”.

Ambas se sienten afortunadas de que sus comités olímpicos nacionales hayan organizado que compartan habitación en la villa olímpica de Cortina d'Ampezzo, ya que por lo general solo los compañeros de equipo comparten alojamiento. La mitad de su habitación está decorada por Bélgica y la otra mitad por Brasil.

Rocha Silveira era nueva en el deporte en 2019, cuando Meylemans ya competía en pruebas de la Copa del Mundo. Se enamoraron durante la pandemia mientras compartían alquileres de corta duración, ya que muchos hoteles cerraron.

Avanzando hasta 2024, sin saberlo compraron anillos de compromiso idénticos y planearon propuestas para el mismo paseo en barco en Brasil durante unas vacaciones. Se casaron el agosto pasado.

Cuando compiten, chocan las manos y se besan antes de cada bajada, deseándose lo mejor.

“No importa cuál de las dos esté en el podio. Al final del día, es una victoria para nuestro equipo”, expresó Meylemans.

Rocha Silveira señaló que es importante que su relación se vea durante estos Juegos en Italia, donde no se reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo y solo se permite la adopción conjunta a parejas heterosexuales casadas.

Es un gran lugar para “mostrarlo aún más” y “animar e inspirar a la gente a que pueda ser ella misma”, afirmó.

Voluntarios de San Valentín

Lori y Curtis Brown llevan casados más de 30 años y pasarán el Día de San Valentín en la arena de patinaje, donde trabajan como voluntarios en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año.

Unos 18.000 voluntarios están repartidos por las sedes del norte de Italia: un mar de uniformes azul marino que mantiene los Juegos en marcha las 24 horas, con tareas como dar indicaciones, acompañar a los atletas a las sedes, control de multitudes y apoyo médico.

Curtis, de 60 años, contó que ninguno de los dos se había dado cuenta de que les tocaba trabajar. Ahora esperan poder hacer coincidir sus descansos para cenar juntos, quizá rodeados del resto de los voluntarios, bromeó.

“Este es el Día de San Valentín más especial de nuestras vidas”, manifestó Curtis. “Porque los dos estamos aquí, los dos estamos en la misma sintonía, los dos estamos disfrutando esta aventura juntos”.

Aunque los regalos no son el lenguaje del amor de ninguno, Lori, de 61 años, le dijo a la AP que compró calzoncillos tipo bóxer en la tienda oficial de recuerdos de Milán-Cortina. Curtis no le había comprado nada a ella.

“No se trata tanto de dar regalos, sino de salir y hacer algo juntos”, dijo Lori, de 61 años. Habló mientras estaba sentada junto a Curtis, así que quizá se lleve una sorpresa el sábado.

Canadienses frente a Alemania

La delantera canadiense de hockey Laura Stacey y su esposa, la capitana del equipo Marie-Philip Poulin, tienen un tipo distinto de cita: jugar contra Alemania en los cuartos de final en Milán.

“Tenemos un partido, tenemos un gran partido, así que lo pasamos juntas. Somos bastante afortunadas”, comentó Stacey. “La mayoría de la gente no puede hacer lo que ama, persiguiendo sus sueños juntas, y nosotras sí. Así que el 14 de febrero creo que es importante para nosotras simplemente apreciarlo y no darlo por sentado”.

Además de enfrentarse a Alemania, no tienen planes, pero Stacey indicó que, con seguridad, al menos se darán tarjetas.

Otras parejas olímpicas

Muchas otras parejas están en los Juegos Olímpicos, algunas como compañeras de equipo y otras compitiendo entre sí.

— La cara récord del equipo femenino de hockey de Estados Unidos, Hilary Knight, está en Milán con su novia Brittany Bowe, una patinadora de velocidad del equipo de patinaje de Estados Unidos. El sábado, publicó en su Instagram una foto de un mosquetón rosa con forma de corazón.

— Los patinadores artísticos estadounidenses Madison Chock y Evan Bates se casaron en 2024 y ganaron una medalla de plata el miércoles.

— El bobsleigh de Estados Unidos tiene una “pareja poderosa”, con la vigente campeona mundial femenina de monobob Kaysha Love comprometida con el atleta de empuje del equipo masculino Hunter Powell. Ella está en los Juegos Olímpicos por segunda vez, mientras que él debuta.

— La estrella del esquí alpino de Estados Unidos Mikaela Shiffrin —la máxima ganadora de la historia de ese deporte— está comprometida con el noruego Aleksander Aamodt Kilde, quien regresó a competir esta temporada tras lidiar con lesiones graves.

— El integrante del equipo italiano de luge Dominik Fischnaller y la estadounidense Emily Sweeney se casaron el año pasado tras salir durante casi 15 años.

— El equipo letón de luge incluye al matrimonio formado por Martins Bots y Elina Bota, ambos competidores individuales.

—El curling quizá tenga las parejas más conocidas de cualquier deporte. Los noruegos Magnus Nedregotten y Kristin Skaslien están juntos desde 2008 y ganaron bronce en Pyeongchang. Los canadienses Jocelyn Peterman y Brett Gallant se casaron en 2022 y eran favoritos este año. También están los suizos Yannick Schwaller y Briar Schwalller-Huerlimann; llevaron a su bebé y se hicieron virales fotos de él cargando una escoba de curling del doble de su tamaño. Cupido trabaja en el curling.

___

McDermott informó desde Cortina d’Ampezzo, Italia. El periodista de The Associated Press John Wawrow en Milán contribuyó a este despacho.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP