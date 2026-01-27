San Lorenzo triunfa con gol de colombiano Herazo, Independiente iguala en casa de Newell's

En otro encuentro de la segunda fecha, Independiente dejó escapar un triunfo que parecía seguro en su visita a Newell´s Old Boys y finalmente firmó tablas 1-1 en el estadio Marcelo Bielsa.

En Mendoza, San Lorenzo fue superado en el juego por Gimnasia, equipo recién ascendido a primera división. Sin embargo, el “Lobo” careció de la efectividad que sí encontró el “Ciclón” a los 70 minutos a través del sustituto Herazo.

El delantero colombiano, quien había ingresado apenas un minuto antes, mandó a la red la primera pelota que tocó, tras una precisa asistencia al corazón del área por parte de Alexis Cuello.

“Se venía buscando (el gol) y se dio. Estoy tranquilo, feliz, en un club gigante como San Lorenzo”, declaró Herazo.

De esta forma, el conjunto de Damián Ayude consiguió sus primeros tres puntos en la Zona A, tras caer en casa ante Lanús en la fecha inaugural.

En Rosario, Independiente hizo un buen primer tiempo y se puso en ventaja a los 34 con una tijera del paraguayo Gabriel Ávalos, luego de un rebote cedido por el arquero chileno Gabriel Arias.

En la segunda etapa, el equipo de Gustavo Quinteros se retrasó demasiado y Newell ’s, a puro corazón, selló la igualdad a los 89 por medio de una “palomita” del veterano Michael Hoyos.

El “Rojo” sigue sin ganar en la Zona A, como consecuencia de dos empates.

Además, tanto Vélez Sarsfield como Independiente Rivadavia dieron vuelta el marcador en sus respectivos partidos y con puntaje ideal lideran sendas zonas del certamen.

En el estadio José Amalfitani, se dio un duelo particular, entre dos entrenadores que jugaron en Boca durante el exitoso ciclo de Carlos Bianchi y que estuvieron -y continúan- enfrentados entre sí.

Finalmente, Guillermo Barros Schelotto le ganó el pulso a Carlos Tevez gracias a un gol con contenido emocional: Joaquín García decretó el 2-1 final en su primer contacto con el balón tras una ausencia de un año por una fractura de tobillo.

Así, Vélez trepó a la cima de la Zona A, provisionalmente en soledad.

En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán arrancó en ventaja con un tanto del ecuatoriano Jordy Caicedo, pero el Independiente mendocino dio vuelta la historia en el complemento con dos cabezazos y quedó momentáneamente como único líder de la Zona B.

Además, Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron sin goles en el interzonal de la fecha.

El miércoles verán acción los dos equipos más grandes del país.

Boca Juniors visitará a Estudiantes de La Plata, justamente el club del que acaba de fichar a Santiago Ascacíbar, presentado el martes en conferencia de prensa junto al paraguayo Ángel Romero.

En tanto, River Plate recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata, luego de que su presidente, Stefano Di Carlo, anunció el martes el próximo inicio de las obras para el techado del estadio Monumental, que además elevará su capacidad a 101.000 espectadores.

