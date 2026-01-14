americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Samuel Eto’o suspendido 4 partidos: Federación Camerunesa reafirma su 'apoyo inquebrantable'

YAOUNDÉ, Camerún (AP) — El presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, Samuel Eto'o, ha sido suspendido cuatro partidos por presunto mal comportamiento durante la derrota de su selección ante Marruecos en la Copa Africana de Naciones.

Samuel Etoo (centro), presidente de la federación de Camerún, canta el himno nacional de su país antes de un partido de la Copa Africana ante Marruecos, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Mosaab Elshamy)
Samuel Eto'o (centro), presidente de la federación de Camerún, canta el himno nacional de su país antes de un partido de la Copa Africana ante Marruecos, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

La federación, conocida como FECAFOOT, informó el miércoles que había tomado nota de la decisión del comité disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), de suspender a su presidente y de multarlo con 20.000 dólares.

Sin embargo, consideró que "carece de justificación explícita".

"FECAFOOT además señala que el procedimiento expedito que llevó a esta decisión plantea serias preocupaciones respecto a los requisitos fundamentales de un juicio justo", manifestó la federación.

La CAF anunció el lunes que estaba investigando incidentes ocurridos durante los duelos de cuartos de final entre Camerún y Marruecos, y Argelia ante Nigeria.

Si bien la CAF no se refirió a ningún incidente específico en el partido Marruecos-Camerún, el único hecho ampliamente conocido fue el comportamiento de Eto'o, quien fue visto gesticulando con enojo durante el partido hacia su homólogo marroquí Fouzi Lekjaa.

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, estaba también sentado cerca.

"FECAFOOT reafirma su apoyo inquebrantable a su presidente y su compromiso de defender los principios que rigen una justicia disciplinaria creíble", expresó la federación.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacados del día

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

El entonces candidato Donald Trump cerca de la frontera con México en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto del 2024. (AP foto/Evan Vucci)

HISTÓRICO GIRO MIGRATORIO EN EE.UU: registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en 50 años

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter