Samuel Basallo, receptor domimicano de Orioles, sale de juego tras jugada en el plato

SARASOTA, Florida, EE.UU. (AP) — El receptor dominicano de los Orioles de Baltimore, Samuel Basallo, abandonó el juego del jueves debido a molestias abdominales en el costado derecho después de poner out a un corredor en el plato.

El dominicano Samuel Basallo de los Orioles de Baltimore entrena durante el beisbol de entrenamiento primaveral el domingo 15 de febrero de 2026, en Sarasota, Fla. (Foto AP/Matt Slocum) AP

Basallo, cuyo contrato de 67 millones de dólares por ocho años comienza esta temporada, recibió un tiro de relevo y se lanzó para poner out a Matt Vierling, de Detroit, quien se deslizó de cabeza hacia el plato mientras intentaba anotar desde primera base con el doble de Hao-Yu Lee al jardín derecho-central.

No hubo colisión, pero cuando Basallo se estiró y tocó, su brazo izquierdo con el guante se enredó con el brazo izquierdo de Vierling mientras el corredor intentaba alcanzar el plato al deslizarse por la parte exterior.

El mánager de los Orioles, Craig Albernaz, dijo más tarde a los reporteros que la salida de Basallo fue “completamente por precaución” y que no espera que el receptor necesite más pruebas.

“Para mí, podría haberse quedado en el juego, pero yo fui la voz de la razón para sacarlo de ahí y asegurarme de que todo estuviera bien”, señaló Albernaz tras la victoria de exhibición de Baltimore por 6-5 sobre los Tigres.

Vierling estaba boca abajo cuando su cuerpo se torció alejándose del plato. Basallo pareció caer con fuerza sobre el estómago, haciendo una mueca de dolor de inmediato y llevándose la mano al abdomen mientras se giraba para quedar boca arriba. Fue el segundo out de la tercera entrada, y Basallo salió después de que un preparador físico lo revisara durante varios minutos.

Basallo, de 21 años, debutó en las Grandes Ligas el 17 de agosto pasado, menos de una semana antes de concretar el gran acuerdo con los Orioles, el más lucrativo de la historia para un receptor antes del arbitraje salarial. Ese contrato incluye una opción del equipo para 2034.

Basallo bateó para .165 con cuatro jonrones y 15 carreras impulsadas en 31 juegos la temporada pasada, y se espera que tenga muchos partidos como receptor aunque los Orioles también cuentan con Adley Rutschman. Basallo también podría ser bateador designado y quizá jugar en primera base.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

