Samu, devastado por perderse el Mundial con España por grave lesión de rodilla

Samu Aghehowa del Porto celebra el gol de su compañero Rodrigo Mora en el partido contra Rangers en la Liga Europa, el jueves 29 de enero de 2026, en Oporto, Portugal. (AP Foto/Luis Vieira) AP

Samu, de 21 años, se lesionó el lunes en el empate 1-1 del Porto contra Sporting de Lisboa en la liga portuguesa. Lo calificó como “el día más desafortunado de mi carrera".

El Porto informó que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la pierna derecha.

“He sufrido una lesión grave. Todavía no lo creo, estoy devastado más allá de las palabras”, dijo Samu en Instagram. "Voy a estar fuera del césped por unos meses. Me duele no poder ayudar al equipo como me gustaría, luchando en el campo. Ahora soy un seguidor más apoyando nuestros objetivos. Confiando en el plan de Dios, ser fuerte y positivo es lo que me hará volver más fuerte que nunca”.

Samu debutó con la selección absoluta de España en 2024. Formó parte de la selección que se adjudicó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Había anotado 20 goles en 32 partidos con el Porto esta temporada.

Se trata del segundo golpe adverso para España rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano boreal. El volante Mikel Merino (Arsenal) acaba de pasar por el quirófano para operado de una fractura en el pie derecho.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP