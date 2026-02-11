Sam Merrill anota 32 y Cavaliers vencen 138-113 a Wizards en debut de Harden en casa

Compartir en:









Donovan Mitchell, derecha, de los Cavaliers de Cleveland, celebra con su compañero Sam Merrill, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Wizards de Washington, el miércoles 11 de febrero de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Harden terminó con 13 unidades y 11 asistencias en 28 minutos para su segundo doble-doble en tres partidos desde que fue traspasado por los Clippers de Los Ángeles a los Cavaliers el 4 de febrero. Solo encestó 1 de 4 tiros de campo, pero acertó 10 de 12 desde la línea de tiros libres.

Cleveland ganó cinco juegos en fila y 10 de sus últimos 11. Fue la quinta vez esta temporada que los Cavaliers no estuvieron en desventaja en un partido.

Mitchell, quinto en la liga en puntos con 29,0 en promedio por partido, logró su 28vo juego de 30 unidades. Jarrett Allen aportó 21 tantos y nueve rebotes.

Kyshawn George anotó 17 puntos y Jamir Watkins 16 por Washington, que perdió por tercera vez seguida y por cuarta ocasión en cinco encuentros.

Los Cavs han ganado 15 partidos consecutivos contra los Wizards desde 2022, la segunda racha más larga ante un equipo en la historia de la franquicia.

Merrill sumó 26 puntos en la primera mitad, al encestar sus nueve tiros de campo, incluidos siete triples. Fue la tercera vez en la historia de la franquicia que un jugador estuvo perfecto al intentar nueve o más tiros en la primera mitad.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP