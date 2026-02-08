americateve

Sam Darnold se corona en el Super Bowl justo en el lugar donde revitalizó su carrera

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Qué apropiado que Sam Darnold haya puesto el colofón de su carrera de altibajos en la NFL en el mismo lugar donde recientemente la revivió.

El quarterback Sam Darnold de los Seahawls de Seattle celebra la victoria en el Super Bowl ante los Patriots de Nueva Inglaterra, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Brynn Anderson) AP

En la banda del Levi's Stadium hace dos temporadas, Darnold pacientemente cumplió su papel detrás de Brock Purdy como quarterback suplente de San Francisco y absorbió todo el conocimiento que pudo de los entrenadores.

De regreso en el Área de la Bahía el domingo y bajo las luces brillantes, Darnold se convirtió en campeón del Super Bowl en su primer año como titular para los Seahawks de Seattle, su quinto equipo en ocho temporadas.

Darnold, de 28 años, ahora tiene un título de la NFL a su nombre, y eso debería ser suficiente para demostrar que pertenece a la élite de los quarterbacks de la liga después de un comienzo muy criticado en su carrera profesional.

Se mantuvo firme para los Seahawks esta temporada a través de los altibajos, una y otra vez. Tal como lo había hecho tantas veces antes al enfrentar a los escépticos que en gran medida lo consideraban un fracaso.

Ese juego para el olvido de cuatro intercepciones en una derrota 21-19 en la Semana 11 contra los Rams a mediados de noviembre parece tan lejano ahora. Los compañeros de equipo de Darnold se mantuvieron a su lado, y él usó ese día como combustible para mejorar: venciendo a los Rams en los dos encuentros siguientes, llevando a su equipo a una victoria de 38-37 en tiempo extra el 18 de diciembre antes de un triunfo de 31-27 en el campeonato de la NFC el mes pasado.

Darnold acreditó ese tiempo con San Francisco jugando en la ofensiva del entrenador Kyle Shanahan mientras aprendía de Purdy como crucial para revivir su carrera, luego produjo un año destacado con Minnesota la temporada pasada antes de dirigirse al noroeste del Pacífico.

Darnold comenzó un juego en 2023 para los 49ers y apareció en diez, lanzando un total de 46 pases con 28 completados y un par de touchdowns. Apreciaba la orientación que recibió del entrenador de quarterbacks Brian Griese, un veterano de la NFL de 11 años.

Ha sido todo una travesía para Darnold encontrar su lugar en los profesionales después de ser seleccionado tercero en general por los Jets de Nueva York en la primera ronda del draft de 2018 de USC.

Tuvo un récord de 13-25 y un índice de pasador de 78.6 en sus primeras tres temporadas con los Jets, el segundo peor en la liga entre 43 quarterbacks con al menos 15 inicios de 2018-20.

Al otro lado del país en Seattle, Darnold ha prosperado, todavía con algunos de esos mismos lazos con San Francisco. El coordinador ofensivo Klint Kubiak fue el coordinador del juego aéreo de los Niners en 2023.

