Sam Darnold está a una victoria de ganar un Super Bowl que otros QBs del draft 2018 no han logrado

Sam Darnold, quarterback de los Seahawks de Seattle, calienta el brazo previo al Juego de Campeonato de la NFC en contra de los Rams de Los Ángeles, el domingo 25 de enero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Darnold llevó a los Seahawks de Seattle a un récord de 14-3, un título divisional, el primer lugar de la Conferencia Nacional y estuvo en su mejor momento en el juego de campeonato de la NFC.

A pesar de una lesión en el oblicuo, Darnold lanzó para 346 yardas y tres touchdowns en la victoria de Seattle por 31-27 sobre los Rams de Los Ángeles el domingo. Completó 25 de 36 pases y no tuvo pérdidas de balón.

"Acaba de callar a mucha gente. Realmente (estoy) feliz por él", sentenció el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald.

Etiquetado como un fracaso al principio de su carrera, Darnold aún causaba dudas entre los críticos tras su impresionante cambio.

Ahora, está a una victoria de levantar el Trofeo Vince Lombardi. Los Seahawks son favoritos por 4,5 puntos sobre los Patriots de Nueva Inglaterra en BetMGM Sportsbook.

Darnold fue seleccionado en la tercera posición general por los Jets de Nueva York en 2018. Baker Mayfield fue primero a los Browns de Cleveland. Allen fue a los Bills de Buffalo en la séptima posición. Josh Rosen fue elegido décimo por los Cardinals de Arizona. Los Ravens de Baltimore eligieron a Jackson con la última selección de la primera ronda en el número 32.

Jackson ha ganado dos premios de Jugador Más Valioso AP NFL y tiene un récord de 0-1 en el juego de campeonato de la AFC. Allen es el actual MVP de la liga y perdió dos veces ante los Chiefs en el juego por el título de la Americana.

Mayfield llevó a los Browns a su única victoria en playoffs de este siglo y ha ganado dos títulos de división y un juego de playoffs con los Buccaneers de Tampa Bay, el cuarto equipo de su carrera.

Rosen fue intercambiado por Arizona después de ir 3-10 como novato y está fuera de la NFL después de comenzar solo tres juegos más.

El éxito de Darnold no convierte a los demás en fracasos. El fútbol americano es un deporte de equipo y hay varias razones por las que Allen, Jackson y Mayfield no han logrado el éxito. Tanto Allen como Jackson vieron a sus entrenadores despedidos este mes porque sus equipos no cumplieron con las expectativas.

La historia de Darnold es sobre perseverancia y redención. Es otro claro ejemplo de por qué el coacheo importa.

Darnold luchó enormemente durante tres temporadas con los Jets jugando para los entrenadores Todd Bowles y Adam Gase, y los coordinadores ofensivos Jeremy Bates y Dowell Loggains. Su calificación de pasador de 78,2 durante ese tiempo fue la tercera peor entre 53 quarterbacks con al menos 500 intentos.

Darnold fue a Carolina y jugó dos temporadas para los entrenadores Matt Rhule y Steve Wilks, y los coordinadores Jeff Nixon, Joe Brady y Ben McAdoo.

Ninguno de ellos pudo desbloquear su potencial. No tenía el asesoramiento adecuado ni el elenco de apoyo, y sus equipos carecían de estabilidad.

Luego pasó una temporada con Kyle Shanahan y los asistentes Klint y Klay Kubiak en San Francisco en 2023. Darnold respaldó a Brock Purdy en un equipo de los 49ers que llegó al Super Bowl. Tuvo la oportunidad de observar, aprender y estudiar en un entorno que fomentaba el crecimiento.

Shanahan elogió el talento de brazo de Darnold, su capacidad para leer defensivas y ejecutar el esquema ofensivo.

Darnold fue a Minnesota y prosperó bajo el entrenador Kevin O’Connell. Tuvo una temporada de gran avance en 2024, lanzando para 4.319 yardas y 35 touchdowns mientras tenía una calificación de pasador de 102,5 y lideraba a los Vikings a 14 victorias.

Pero Minnesota eligió quedarse con J.J. McCarthy, cuya lesión abrió la puerta para que Darnold jugara y floreciera.

Basado en su éxito con los Vikings, los Seahawks le dieron a Darnold un contrato de tres años y 100,5 millones de dólares para reemplazar a Geno Smith. Se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia de la NFL en llevar a dos equipos diferentes a 14 victorias en temporadas consecutivas. Tom Brady lo hizo con los Patriots.

"Creemos en él. El edificio cree en él. La ciudad cree en él. Es increíble salir al campo con él", afirmó el receptor All-Pro Jaxon Smith-Njigba.

Darnold ha recorrido un largo camino desde que les dijo a los entrenadores que estaba "viendo fantasmas" durante una derrota desigual ante los Patriots en su segunda temporada.

"Había mucho que no sabía en ese entonces, así que solo voy a seguir aprendiendo y creciendo en este gran juego. Hay muchas cosas de las que puedo mejorar incluso hoy. Siento que fallé algunos lanzamientos que no debería fallar. Hubo algunas cosas ofensivamente que siento que podemos hacer mejor. Así que siempre estamos buscando mejorar. Siempre estoy buscando mejorar. Esa es la gran parte de este juego: ganas un campeonato de la NFC y ganas juegos durante la temporada, pero siempre hay formas en las que puedes buscar mejorar", afirmó Darnold.

