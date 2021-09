Salvadoreños usan los cajeros bitcoin para retirar dólares

Josefa Santín, dijo a AP que “retiré 200 dólares que me mandó mi hijo desde Houston". Mientras guardaba los dólares agregó que "aquí me ayudaron a sacar el dinero y no he pagado comisión”.

En la información de la billetera Chivo se detalla que se han instalado cajeros Chivo en Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Dallas, El Paso, Houston, Laredo, McAllen, Ciudad El Doral, Oakland Park y Orlando, entre otras ciudades estadunidenses.

Todos han aprendido que el bitcoin puede ser fácilmente convertido en dólares que luego retiran de los cajeros Chivo. Pero pocos están convencidos de que seguirán usando el sistema.

“No sé si lo voy a usar, voy a sacar lo que puedo del bono y lo demás me lo voy a gastar”, afirmó Alas.

El último rumor que ha tomado fuerza es que el gobierno se prepara para pagar los salarios con la criptomoneda, uno de los grandes temores de los salvadoreños que, según varias encuestas de opinión, prefieren recibir dólares.

Victor Hugo Suazo, uno de los dirigentes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que mantiene una campaña contra el uso de la criptomoneda, advirtió que los pueden obligar a recibir sus salarios en bitcoin.

“Si usted no desinstala la aplicación Chivo después lo van a obligar a recibir su salario y sus pagos en tokens del gobierno. Recuerde que el artículo 7 de la ley lo obliga a recibir bitcoins y que el gobierno está quebrado. Están advertidos”, sostuvo.