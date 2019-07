Salvadoreños esperan visas de trabajo en Estados Unidos

“Me voy desilusionada, mis sueños se rompieron. Hoy me levanté muy temprano, desperté a mi hija y le dije ‘vamos a buscar la visa de trabajo para ir a Estados Unidos’, pero nos dijeron que no van a tomar datos, que nos van a llamar cuando ya esté el acuerdo”, dijo a The Associated Press Dalia Palacios, de 30 años, quien había llegado hasta el Ministerio de Trabajo en San Salvador desde el municipio de Quezalpeque, unos 25 kilómetros al noreste.