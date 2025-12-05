americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Salvador Pérez muestra su poder en victoria de los Leones de Caracas sobre Navegantes de Magallanes

El estelar receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, conectó su primer cuadrangular de la temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y fue clave en la victoria de los Leones del Caracas por 9-7 sobre los Navegantes del Magallanes.

Pérez, campeón de la Serie Mundial 2015 con Kansas City y quien viene de una campaña de 30 jonrones y 100 carreras producidas en Grandes Ligas, coronó un ataque de cinco anotaciones en el séptimo episodio con un cuadrangular de tres carreras para convertirse en la figura del encuentro.

En Maracay, los Tigres de Aragua y las Águilas del Zulia dividieron triunfos en una doble cartelera recortada a siete episodios.

A primera hora, Eduardo Torrealba rompió un empate con un sencillo remolcador en la parte alta del octavo inning, llevando a las Águilas a una victoria de 5-4 en entradas extras.

En el segundo juego, José Sibrian bateó de 3-3 con tres producidas y Keyber Rodríguez se fue de 3-2 con un doble y tres empujadas, para que los Tigres se desquitaran con una contundente victoria de 8-2.

En Porlamar, Yohendrick Pinango inició una remontada con un jonrón solitario cuando su equipo caía 0-4 en el segundo episodio y la completó con un doble remolcador en el noveno, guiando a los Cardenales de Lara a una dramática victoria de 6-5 sobre los Bravos de Margarita.

En Macuto, Alcides Escobar coronó un ataque de seis carreras en la segunda entrada con un sencillo productor de dos, y los Tiburones de La Guaira derrotaron 6-2 a los Caribes de Anzoátegui.

Toros del Este blanquean a Estrellas Orientales

Una sólida apertura de Aaron Brooks impulsó a los Toros del Este a una victoria por 7-0 sobre las Estrellas Orientales, afianzándose en el segundo lugar de la tabla en la Liga Dominicana de Béisbol.

Brooks lanzó seis entradas y un tercio sin permitir carreras, toleró apenas cuatro imparables y ponchó a cinco rivales. A la ofensiva brillaron Bryan De La Cruz con un grand slam, Jeimer Candelario con un jonrón solitario y Allan Castro con dos dobles y dos remolcadas.

En San Francisco de Macorís, Hanser Alberto conectó un sencillo de dos carreras como emergente y Kelvin Gutiérrez añadió un jonrón solitario para que los Gigantes del Cibao vencieran 7-3 a las Águilas Cibaeñas.

En Santo Domingo, Ronny Mauricio disparó un jonrón de dos carreras y Cal Stevenson agregó un doble productor en la victoria de los Tigres del Licey, que superaron 5-3 a los Leones del Escogido.

Caguas supera a Leones y toma impulso en Puerto Rico

Tras un complicado inicio de temporada, los Criollos de Caguas vencieron 7-3 a los Leones de Ponce, hilando su tercera victoria consecutiva y la séptima en sus últimos 10 juegos, para colocarse en el tercer lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

José Miranda se fue de 4-3 con dos impulsadas; Nelson Velázquez, de 5-2 con un doble y dos remolcadas; y Bryan Torres, de 4-2 con dos producidas, lideraron la ofensiva.

En Carolina, Jonathan Bermúdez lanzó cinco entradas en blanco y Jan Hernández impulsó una carrera con un doble en el segundo inning para guiar a los Gigantes de Carolina a un triunfo por 2-0 sobre los Cangrejos de Santurce.

En San Juan, Anthony García conectó un doble oportuno de dos carreras en la parte alta del noveno capítulo y los Indios de Mayagüez vencieron 4-2 a los Senadores de San Juan.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter