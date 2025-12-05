Salvador Pérez muestra su poder en victoria de los Leones de Caracas sobre Navegantes de Magallanes

Pérez, campeón de la Serie Mundial 2015 con Kansas City y quien viene de una campaña de 30 jonrones y 100 carreras producidas en Grandes Ligas, coronó un ataque de cinco anotaciones en el séptimo episodio con un cuadrangular de tres carreras para convertirse en la figura del encuentro.

En Maracay, los Tigres de Aragua y las Águilas del Zulia dividieron triunfos en una doble cartelera recortada a siete episodios.

A primera hora, Eduardo Torrealba rompió un empate con un sencillo remolcador en la parte alta del octavo inning, llevando a las Águilas a una victoria de 5-4 en entradas extras.

En el segundo juego, José Sibrian bateó de 3-3 con tres producidas y Keyber Rodríguez se fue de 3-2 con un doble y tres empujadas, para que los Tigres se desquitaran con una contundente victoria de 8-2.

En Porlamar, Yohendrick Pinango inició una remontada con un jonrón solitario cuando su equipo caía 0-4 en el segundo episodio y la completó con un doble remolcador en el noveno, guiando a los Cardenales de Lara a una dramática victoria de 6-5 sobre los Bravos de Margarita.

En Macuto, Alcides Escobar coronó un ataque de seis carreras en la segunda entrada con un sencillo productor de dos, y los Tiburones de La Guaira derrotaron 6-2 a los Caribes de Anzoátegui.

Toros del Este blanquean a Estrellas Orientales

Una sólida apertura de Aaron Brooks impulsó a los Toros del Este a una victoria por 7-0 sobre las Estrellas Orientales, afianzándose en el segundo lugar de la tabla en la Liga Dominicana de Béisbol.

Brooks lanzó seis entradas y un tercio sin permitir carreras, toleró apenas cuatro imparables y ponchó a cinco rivales. A la ofensiva brillaron Bryan De La Cruz con un grand slam, Jeimer Candelario con un jonrón solitario y Allan Castro con dos dobles y dos remolcadas.

En San Francisco de Macorís, Hanser Alberto conectó un sencillo de dos carreras como emergente y Kelvin Gutiérrez añadió un jonrón solitario para que los Gigantes del Cibao vencieran 7-3 a las Águilas Cibaeñas.

En Santo Domingo, Ronny Mauricio disparó un jonrón de dos carreras y Cal Stevenson agregó un doble productor en la victoria de los Tigres del Licey, que superaron 5-3 a los Leones del Escogido.

Caguas supera a Leones y toma impulso en Puerto Rico

Tras un complicado inicio de temporada, los Criollos de Caguas vencieron 7-3 a los Leones de Ponce, hilando su tercera victoria consecutiva y la séptima en sus últimos 10 juegos, para colocarse en el tercer lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

José Miranda se fue de 4-3 con dos impulsadas; Nelson Velázquez, de 5-2 con un doble y dos remolcadas; y Bryan Torres, de 4-2 con dos producidas, lideraron la ofensiva.

En Carolina, Jonathan Bermúdez lanzó cinco entradas en blanco y Jan Hernández impulsó una carrera con un doble en el segundo inning para guiar a los Gigantes de Carolina a un triunfo por 2-0 sobre los Cangrejos de Santurce.

En San Juan, Anthony García conectó un doble oportuno de dos carreras en la parte alta del noveno capítulo y los Indios de Mayagüez vencieron 4-2 a los Senadores de San Juan.

