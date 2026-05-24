Salvador Pérez impulsa el ataque de Reales que vencen 8-6 a los Marineros

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El venezolano Salvador Pérez de los Reales de Kansas City festeja con Vinnie Pasquantino tras anotar en la quinta entrada ante los Marineros de Seattle el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Seth Lugo (2-4) permitió un jonrón al dominicano Julio Rodríguez en la primera entrada antes de lanzar hasta la séptima por Kansas City. Permitió tres carreras, seis hits y dos bases por bolas, y consiguió su primera victoria desde su debut de temporada el 29 de marzo.

Carter Jensen y el venezolano Maikel García también impulsaron dos carreras cada uno y los Reales ganaron partidos consecutivos por primera vez desde el 9-10 de mayo.

Lucas Erceg permitió tres carreras en la novena en una situación sin oportunidad de salvamento antes de cerrar el juego.

Woo (4-3) permitió cuatro carreras, seis hits y dos bases por bolas en 4 2/3 entradas. Había permitido apenas dos carreras en sus 18 entradas anteriores.

Los abridores de los Reales llegaron al juego con una racha de 19 entradas sin permitir carrera, y Lugo retiró de inmediato al primer bateador, J.P. Crawford. Pero en su segundo lanzamiento a Rodríguez, el toletero de los Marineros envió una sinker de 89 mph al bullpen del jardín izquierdo para darle a Seattle ventaja de 1-0.

Así se mantuvo hasta la quinta entrada, cuando Woo dio base por bolas a Michael Massey y permitió un sencillo de toque con dos strikes de Kyle Isbel. Woo se recuperó para retirar a los siguientes dos bateadores y luego optó por dar un boleto intencional a Vinnie Pasquantino y llenar las bases.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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