Salvador Pérez impulsa el ataque de Reales que vencen 8-6 a los Marineros

Seth Lugo (2-4) permitió un jonrón al dominicano Julio Rodríguez en la primera entrada antes de lanzar hasta la séptima por Kansas City. Permitió tres carreras, seis hits y dos bases por bolas, y consiguió su primera victoria desde su debut de temporada el 29 de marzo.
Carter Jensen y el venezolano Maikel García también impulsaron dos carreras cada uno y los Reales ganaron partidos consecutivos por primera vez desde el 9-10 de mayo.
Lucas Erceg permitió tres carreras en la novena en una situación sin oportunidad de salvamento antes de cerrar el juego.
Woo (4-3) permitió cuatro carreras, seis hits y dos bases por bolas en 4 2/3 entradas. Había permitido apenas dos carreras en sus 18 entradas anteriores.
Los abridores de los Reales llegaron al juego con una racha de 19 entradas sin permitir carrera, y Lugo retiró de inmediato al primer bateador, J.P. Crawford. Pero en su segundo lanzamiento a Rodríguez, el toletero de los Marineros envió una sinker de 89 mph al bullpen del jardín izquierdo para darle a Seattle ventaja de 1-0.
Así se mantuvo hasta la quinta entrada, cuando Woo dio base por bolas a Michael Massey y permitió un sencillo de toque con dos strikes de Kyle Isbel. Woo se recuperó para retirar a los siguientes dos bateadores y luego optó por dar un boleto intencional a Vinnie Pasquantino y llenar las bases.
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