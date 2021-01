Consejos de salud mental comunes que deberíamos ignorar ahora mismo

El último año no se ha parecido exactamente a lo que estamos acostumbrados, y lo mismo ocurre con la orientación sobre salud mental. No es que el consejo que haya recibido en el pasado no sea válido. Simplemente no se aplica a cómo es la vida hoy.

Le pedimos a los expertos que compartieran los consejos de salud mental que realmente no se aplican a este momento de nuestras vidas, y qué hacer en su lugar para ayudar a cuidarse. Estos son los consejos comunes de salud mental que debe ignorar en este momento:

Manténgase alejado de las redes sociales.

Instagram rara vez se parece a la realidad, y eliminar las aplicaciones de redes sociales durante un tiempo podría haberlo ayudado anteriormente a administrar su salud mental. Muchos expertos también suelen aconsejar que se desconecte por completo y se quite tiempo de las pantallas.

Pero es muy probable que su teléfono o computadora haya sido un salvavidas para una apariencia de normalidad, ya sea asistiendo a una hora feliz de Zoom semanal con amigos o hojeando sus feeds en un esfuerzo por sentirse conectado con lo que está sucediendo en el mundo.

“Las redes sociales son realmente un arma de doble filo”, dijo Kristin Gernon, especialista en desarrollo y capacitación en salud conductual en Blue Cross and Blue Shield of Kansas City. “Puede mantenernos conectados con los demás y ayudarnos a encontrar grupos de apoyo. Por otro lado, también puede ser una gran fuente de desinformación y puede llevar a los más seguros entre nosotros a comparar nuestras vidas aparentemente promedio con otras que parecen estar en aventuras extraordinarias ".

Para obtener los beneficios de la conexión y la comunidad al mismo tiempo que protege su salud mental, Gernon dijo que es importante ser intencional en lo que está buscando. Los algoritmos de la aplicación te brindan más contenido del que ya estás viendo, por lo que en lugar de hojear las noticias todo el tiempo, mezcla algunas citas inspiradoras, recetas saludables, cachorros lindos o cualquier otra cosa que te haga sonreír.

Centrándose en lo positivo.

"Hay un momento y un lugar para esto, pero es esencial reconocer la realidad de su situación, los sentimientos difíciles que siente y respetar que esos sentimientos estén ahí", dijo Jessica Meister, trabajadora social clínica licenciada con capacitación clínica avanzada en psicoterapia con sede en Los Ángeles. "Entonces puede trabajar desde ese punto de partida para comenzar a sanar y manejar esos sentimientos y problemas desafiantes".

A veces simplemente no puedes reunir gratitud y optimismo, y eso es perfectamente válido. De hecho, presionar por un fuerte enfoque en el lado positivo puede ser lo que los expertos llaman "positividad tóxica", que hace más daño que bien a su salud mental.

Distraer tu mente.

No hay nada de malo con un poco de diversión, por ejemplo, una nueva rutina matutina o un programa de ejercicios para romper la monotonía de estar tanto en casa. No crea que mantener su cerebro ocupado resolverá todos sus problemas.

“No podemos engañar a nuestros cuerpos para que crean que estamos bien. En última instancia, tenemos que lidiar con lo que sentimos ”, dijo Meister. “Aquí es donde un ejercicio como la meditación puede ser un nuevo hábito útil para formar, ya que se centra en notar y no juzgar los pensamientos y sentimientos en lugar de ignorarlos o reprimirlos”.

Decir "sí" a todas las oportunidades.

En el pasado, es posible que le hayan dicho que se exponga y se abra a nuevas experiencias, personas e interacciones. Pero no digas que sí si no quieres. De hecho, siéntete más cómodo diciendo que no.

“Es bueno decir no a las cosas que no se sienten bien a nivel instintivo o emocional, ya sea una nueva oportunidad o simplemente salir a caminar con alguien que no está tomando las precauciones de COVID lo suficientemente en serio para usted”, dijo Hillary Schoninger. , trabajadora social clínica con licencia que tiene una práctica privada de psicoterapia en Chicago. "Decir que sí cuando no quieres simplemente te preparará para más caos y negatividad".

Schoninger dijo que se concentre en la autoaceptación: no se juzgue a sí mismo cuando no tenga ganas de hacer algo y se responsabilice de hacer lo que quiere hacer, no lo que cree que debe hacer.

Ver a cualquier terapeuta.

La terapia es una forma increíblemente eficaz de controlar su salud mental y no necesita tener una afección diagnosticable para beneficiarse de hablar con un profesional. Sin embargo, es importante encontrar a la persona adecuada para que el proceso funcione.

"No todo el mundo está destinado a ser el terapeuta de alguien", dijo Schoninger. “Tienes que comparar precios una vez que decides que estás listo para hablar con alguien. Tienes que encontrar un buen ajuste, de lo contrario el trabajo realmente no se hace ".

Afortunadamente, existen más recursos que nunca cuando se trata de encontrar el tipo de terapia adecuado para usted.

“La pandemia creó la necesidad y el espacio para las herramientas virtuales y las opciones de telesalud que estaban comenzando a surgir en el campo de la salud del comportamiento para dar un salto adelante, haciendo que las opciones de tratamiento de la salud del comportamiento sean más disponibles y accesibles”, dijo Gernon.

Tómese el tiempo para buscar proveedores dentro de la red con su plan de seguro médico o vea si hay algún servicio de salud mental gratuito o basado en los ingresos para el que califica en su área. Busque un centro de salud calificado federalmente a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud. También puede preguntarle a su terapeuta si puede trabajar con usted en un plan de pago; algunos pueden ajustar sus tarifas en función de su situación financiera. Verá que muchos hospitales locales también brindan servicios conductuales de telesalud, y estos a menudo tienen un costo menor que el de una visita en persona.

¿La única excepción a esta regla? Si estás en crisis. Es fundamental obtener ayuda de inmediato si corre el riesgo de hacerse daño. Es posible sentirse mejor.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, llame al 1-800-273-8255 para la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. También puede enviar un mensaje de texto con HOME al 741-741 para obtener asistencia gratuita las 24 horas desde la Línea de mensajes de crisis. Fuera de los EE. UU., Visite la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio para obtener una base de datos de recursos.