Salford, el club de Beckham y Neville, avanza a encuentro de Copa FA contra Man City

El exjugador de fútbol David Beckham saliendo de un podcast durante el Foro Económico de Davos el martes 20 de enero del 2026. (AP Foto/Markus Schreiber) AP

Luke Garbutt anotó el gol de la victoria para el club de cuarta división con un tiro libre curvado a los 68 minutos. El club es propiedad de un consorcio que incluye a los exjugadores del Manchester United, David Beckham y Gary Neville.