Salford, el club de Beckham y Neville, avanza a encuentro de Copa FA contra Man City

SALFORD, Inglaterra (AP) — Salford City enfrentará al Manchester City en la cuarta ronda de la Copa de la FA ras vencer el martes 3-2 al Swindon Town.

El exjugador de fútbol David Beckham saliendo de un podcast durante el Foro Económico de Davos el martes 20 de enero del 2026. (AP Foto/Markus Schreiber) AP

Luke Garbutt anotó el gol de la victoria para el club de cuarta división con un tiro libre curvado a los 68 minutos. El club es propiedad de un consorcio que incluye a los exjugadores del Manchester United, David Beckham y Gary Neville.

Salford superó la tercera ronda por primera vez en su historia y la recompensa es otro viaje al Etihad Stadium el 14 de febrero.

El City venció 8-0 a Salford en la tercera ronda la temporada pasada.

FUENTE: AP

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Ministro del Interior de Rusia llega a Cuba para reforzar cooperación y lucha contra la delincuencia

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

