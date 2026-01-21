Salah vuelve al once inicial y el Liverpool de Slot gana de nuevo en la Liga de Campeones

Mohamed Salah, del Liverpool, reacciona durante el partido de la Liga de Campeones ante Marsella, el miércoles 21 de enero de 2026 (AP Foto/Philippe Magoni) AP

Fue algo así como un regreso a la normalidad para los campeones ingleses en una temporada extrañamente irregular en medio de la agitación con su superestrella egipcia, quien fue clave para su título europeo de 2019.

Liverpool extendió su racha invicta a 13 cotejos en el primer partido que Salah comenzó en ese tiempo, y en la primera oportunidad después de que regresó de la Copa Africana de Naciones.

Salah parecía un poco fuera de ritmo respecto de sus compañeros, no anotó y falló horriblemente con una clara oportunidad de tiro a los 83 minutos.

Aun así, Liverpool ya tenía el control desde el ingenioso tiro libre de Dominik Szoboszlai en el tiempo de descuento de la primera mitad. Jeremie Frimpong forzó un autogol del portero del Marsella, Gerónimo Rulli, a los 72 minutos, con un pase dirigido a Salah en el área. Cody Gakpo añadió un tercero en el tiempo de descuento.

Salah tuvo un mes turbulento en Liverpool —antes de ir a la Copa Africana de Naciones en Marruecos. La situación llevó a muchos fanáticos a preguntarse si la destacada estancia de nueve temporadas del jugador de 33 años en Anfield había terminado.

Slot había insinuado el martes que pondría a Salah directamente de nuevo en el equipo.

"Veamos la alineación mañana si todavía piensas que hay un problema", anticipó.

Claramente había habido un problema después de que Slot dejó a Salah fuera tras una derrota en casa por 4-1 contra el PSV Eindhoven el 26 de noviembre, que culminó una sorprendente serie de derrotas.

Salah había dicho en diciembre que se sentía "echado a los leones" y que lo estaban convirtiendo en un chivo expiatorio —una explosión post-partido en Leeds después de pasar en el banco todo el duelo que su equipo empató 3-3.

Slot no tuvo más remedio que dejar a Salah en casa cuando Liverpool visitó al Inter de Milán el 9 de diciembre para un complicado juego que se ganó 1-0 con un penal tardío de Szoboszlai.

Salah ahora está de vuelta en el lado derecho del ataque del Liverpool con poca especulación de que podría irse. Quedan 11 días antes de que cierre la ventana de transferencias en la liga saudí, que parecía el destino más probable.

La victoria en Marsella elevó a Liverpool al cuarto lugar en la clasificación de la Liga de Campeones de 36 equipos, antes de la última fecha de duelos, el próximo miércoles.

Liverpool recibirá a Qarabag a continuación y parece estar listo para un lugar entre los ocho primeros para avanzar directamente a los octavos de final en marzo.

_____

FUENTE: AP