americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Salah vuelve al once inicial y el Liverpool de Slot gana de nuevo en la Liga de Campeones

MARSELLA, Francia (AP) — Mohamed Salah fue reinsertado en la alineación titular del Liverpool. El equipo de Arne Slot ganó con facilidad nuevamente en la Liga de Campeones, 3-0 en Marsella el miércoles.

Mohamed Salah, del Liverpool, reacciona durante el partido de la Liga de Campeones ante Marsella, el miércoles 21 de enero de 2026 (AP Foto/Philippe Magoni)
Mohamed Salah, del Liverpool, reacciona durante el partido de la Liga de Campeones ante Marsella, el miércoles 21 de enero de 2026 (AP Foto/Philippe Magoni) AP

Fue algo así como un regreso a la normalidad para los campeones ingleses en una temporada extrañamente irregular en medio de la agitación con su superestrella egipcia, quien fue clave para su título europeo de 2019.

Liverpool extendió su racha invicta a 13 cotejos en el primer partido que Salah comenzó en ese tiempo, y en la primera oportunidad después de que regresó de la Copa Africana de Naciones.

Salah parecía un poco fuera de ritmo respecto de sus compañeros, no anotó y falló horriblemente con una clara oportunidad de tiro a los 83 minutos.

Aun así, Liverpool ya tenía el control desde el ingenioso tiro libre de Dominik Szoboszlai en el tiempo de descuento de la primera mitad. Jeremie Frimpong forzó un autogol del portero del Marsella, Gerónimo Rulli, a los 72 minutos, con un pase dirigido a Salah en el área. Cody Gakpo añadió un tercero en el tiempo de descuento.

Salah tuvo un mes turbulento en Liverpool —antes de ir a la Copa Africana de Naciones en Marruecos. La situación llevó a muchos fanáticos a preguntarse si la destacada estancia de nueve temporadas del jugador de 33 años en Anfield había terminado.

Slot había insinuado el martes que pondría a Salah directamente de nuevo en el equipo.

"Veamos la alineación mañana si todavía piensas que hay un problema", anticipó.

Claramente había habido un problema después de que Slot dejó a Salah fuera tras una derrota en casa por 4-1 contra el PSV Eindhoven el 26 de noviembre, que culminó una sorprendente serie de derrotas.

Salah había dicho en diciembre que se sentía "echado a los leones" y que lo estaban convirtiendo en un chivo expiatorio —una explosión post-partido en Leeds después de pasar en el banco todo el duelo que su equipo empató 3-3.

Slot no tuvo más remedio que dejar a Salah en casa cuando Liverpool visitó al Inter de Milán el 9 de diciembre para un complicado juego que se ganó 1-0 con un penal tardío de Szoboszlai.

Salah ahora está de vuelta en el lado derecho del ataque del Liverpool con poca especulación de que podría irse. Quedan 11 días antes de que cierre la ventana de transferencias en la liga saudí, que parecía el destino más probable.

La victoria en Marsella elevó a Liverpool al cuarto lugar en la clasificación de la Liga de Campeones de 36 equipos, antes de la última fecha de duelos, el próximo miércoles.

Liverpool recibirá a Qarabag a continuación y parece estar listo para un lugar entre los ocho primeros para avanzar directamente a los octavos de final en marzo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
ULTIMA HORA

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter