Salah sentencia victoria de Egipto sobre Benín y avanza a cuartos de la Copa Africana

Los Faraones se esforzaron después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, luego de que Jodel Dossou aprovechó un rebote para igualar por Benín a los 83 minutos.

Egipto dominó desde el principio, pero tuvo que esperar hasta los 69 antes de que Marwan Attia abriera al marcador.

Attia estuvo involucrado nuevamente cuando Yasser Ibrahim conectó su centro con un cabezazo para enviar el balón al ángulo superior izquierdo en el séptimo minuto de la prórroga.

Salah tuvo la última palabra en un contragolpe. El astro batió al arquero Marcel Dandjinou con un remate desde fuera del área de penalti tras ser habilitado por Zizo. Fue su tercer gol del torneo.

Egipto, que ha jugado todos los partidos en Agadir, permanecerá en la ciudad costera para un cuarto de final el sábado contra Burkina Faso o el campeón defensor Costa de Marfil, que se enfrentaban el martes.

La única victoria de Benín en la fase de grupos, 1-0 sobre Botsuana, fue suficiente para acceder a los octavos de final.

Egipto sufrió un golpe antes del descanso cuando el lateral izquierdo Mohamed Hamdy salió en camilla con lo que pareció ser una grave lesión en la rodilla izquierda después de que su pie conectara con la cabeza de Dokou Dodo. Dodo pudo continuar, pero Hamdy se cubrió los ojos mientras era llevado fuera del campo recibiendo buenos deseos de sus compañeros.

El primer gol llegó cuando Mohamed Hany retrocedió el balón detrás del área de penal y Attia remató hacia el ángulo superior izquierdo.

Pero Dossou forzó la prórroga luego que el portero Mohamed El-Shenawy apenasa pudo arañar un disparo desviado hacia el arco de Junior Olaitan.

Los Faraones tendrán un día extra de descanso antes de enfrentar a sus próximos oponentes mientras buscan un octavo título, una cifra récord.

Nigeria se enfrentaba a Mozambique en Fez más tarde el lunes. El ganador de ese partido de octavos de final enfrentará un cuarto de final contra Argelia o Congo, que jugarán en Rabat el martes.

Mali y Senegal jugarán el primer cuarto de final el viernes, seguido por el anfitrión Marruecos midiéndose contra Camerún.

