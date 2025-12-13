americateve

Salah regresa y ayuda al Liverpool a vencer al Brighton en la Liga Premier

La primera etapa de la rehabilitación de Mohamed Salah con el Liverpool se completó después de que el delantero egipcio regresó al equipo para la victoria el sábado 2-0 sobre el Brighton en la Liga Premier.

Mohamed Salah del Liverpool en acción durante el encuentro de la Liga Premier ante el Brighton el sábado 13 dediciembre del 2025. (AP Foto/Jon Super)
La pregunta ahora antes de que Salah se dirija a la Copa Africana de Naciones, es: ¿hay un futuro para él en Anfield cuando regrese?

Salah, quien expresó sus frustraciones actuales en el Liverpool el fin de semana pasado, entró como suplente a los 26 minutos con una gran ovación y asistió en el segundo gol de Hugo Ekitike para que el campeón defensor extendiera su racha invicta a cinco partidos en todas las competiciones.

También el sábado, el Chelsea venció 2-0 al Everton y se encaminó a la victoria con el primer gol de Cole Palmer en tres meses. El líder Arsenal recibe al último lugar Wolverhampton más tarde.

Bienvenida entusiasta

Salah sostuvo conversaciones con el entrenador del Liverpool, Arne Slot, el viernes en un esfuerzo por superar sus problemas y el resultado fue que Salah fue convocado para el partido contra el Brighton. Había sido suplente en los últimos tres partidos de la Liga Premier antes de quedarse en casa para el viaje de la Liga de Campeones a mitad de semana contra el Inter de Milán como castigo por sus explosivos comentarios a los periodistas el fin de semana pasado.

Los aficionados del Liverpool demostraron que están dispuestos a perdonar a Salah por su exabrupto y le dieron una bienvenida entusiasta cuando entró como sustituto del lesionado Joe Gomez a mitad de la primera parte.

Para entonces, el Liverpool ganaba 1-0 gracias al disparo de Ekitike en el primer minuto y Salah mostró destellos de su clase, especialmente en el contraataque. Fue el tiro de esquina de Salah el que Ekitike cabeceó para el segundo gol al 60, desatando otra ronda de cánticos para el egipcio.

Salah podría estar fuera por más de un mes si Egipto llega hasta el final en la Copa Africana.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

