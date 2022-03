Salah, Haaland y Díaz entre astros ausentes en Qatar

Associated Press

MOHAMED SALAH (Egipto)

Mandó su disparo por encima del travesaño en la tanda de penales que decretó la derrota de Egipto ante Senegal en las eliminatorias de África, partido en que los hinchas locales en Dakar se desataron con lluvia de apuntadores de luces láser y luego le lanzaron proyectiles al retirarse de la cancha. Fue otro amargo episodio dentro de una trayectoria huérfana de títulos con su selección. Salah acudió al Mundial de 2018 arrastrando una lesión en el hombro y estuvo lejísimos de su forma en la eliminación de Egipto a las primeras de cambio. También salió derrotado en dos finales de la Copa Africana. Y ahora se pierde un Mundial en la plenitud de su carrera. Con 29 años, se tendrá que consolar con Liverpool. El club inglés rema por cuatro títulos esta temporada

ERLING HAALAND (Noruega)

Por culpa de una lesión, Haaland no pudo auxiliar a Noruega al perder ante Holanda en noviembre y cerrar las eliminatorias europeas con un tercer lugar en su grupo. Noruega no se clasifica a un Mundial desde 1998, y los goles de Haaland por poco pusieron fin a la espera. Haaland y el francés Kylian Mbappé rivalizan por el cartel del mejor atacante joven en la actualidad. Resta por ver si seguirá en el Borussia Dortmund cuando se dispute el Mundial. Está en la órbita del Real Madrid y el Manchester City. Se mantiene como máximo anotador del Dortmund este curso, con 16 tantos en 17 partidos, pese a que se ha perdido varios tramos de la temporada por lesiones. El futuro de Noruega es promisorio con una generación de jugadores que incluye al volante Martin Odegaard (Arsenal) y el delanteros Alexander Sorloth (Real Sociedad).

LUIS DÍAZ (Colombia)

El extremo de 25 años ha desplazado al mediopunta James Rodríguez como el referente de los Cafeteros. Compartió con Lionel Messi el laurel de máximo goleador de la Copa América. Su tanto ante Bolivia en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana rompió la sequía goleadora de Colombia, en blanco durante sus siete partidos anteriores. La falta de pegada fue la gran causa que impidió acceder a un tercer Mundial consecutivo a los colombianos, relegados al sexto lugar. A nivel de clubes, la carrera de Díaz va en ascenso. Tras ser traspasado del Porto a Liverpool en enero, se acopló sin chistar al andamiaje ofensivo del técnico Jürgen Klopp. La eliminación de Colombia también implica que James (máximo anotador en el Mundial de 2014), el volante Juan Guillermo Cuadrado y su goleador histórico Radamel Falcao no podrán estar en Qatar.

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Suecia)

Ibrahimović decidió volver a la selección sueca a inicios de 2021 con el fin de ir a la Euro. No pudo participar al final debido a una lesión y tampoco pudo aportar para la clasificación al ingresar para los últimos 10 minutos de la derrota 2-0 ante Polonia en el repechaje. No estaba en óptimas condiciones físicas por una dolencia, una de varias que le han costado al delantero de 40 años varios partidos con el Milan. Se prevé que renueve por otro año con el actual líder de la Serie A italiana, pero se da por descontado que no podrá acudir a otro Mundial. Quizás cifra esperanzas por la Euro 2024, pues dijo que sigue dispuesto a ser convocado.

GIANLUIGI DONNARUMMA (Italia)

El mejor jugador de la Euro 2020, destacándose en la definición por penales para vencer a Inglaterra en la final, el portero italiano también fue baluarte para que los Azzurri fijasen un récord mundial con 1.168 minutos sin encajar goles. Pero al igual que la selección, el guardameta se fue marchitando en los últimos meses, sin consolidarse como titular tras dejar el Milan para fichar con el Paris Saint-Germain. Un error de Donnarumma fue la chispa que encendió la remontada del Real Madrid para eliminar al PSG en la Liga de Campeones. El portero de 23 años también recibió críticas por su intervención en el gol postrero de Macedonia de Norte, el cual dejó a Italia fuera de un Mundial por segunda edición seguida. El volante Jorginho, tercero en la votación al mejor jugador del año, el también centrocampista Marco Verratti y el delantero Federico Chiesa son otros italianos que no podrán estar en Qatar.

DE ARTURO VIDAL (Chile) A JAN OBLAK (Eslovenia)

Al quedar en el séptimo puesto de Sudamérica, la mejor generación de Chile de su historia, que primero se hizo notar en el Mundial Sub20 de 2007, pudo haber dado un canto de despedida. Bicampeones de la Copa América en 2015-16, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Charles Aránguiz y Claudio Bravo no pudieron evitar quedar fuera de un Mundial por segunda vez consecutiva.

Para muchos, Jan Oblak está en la discusión sobre el mejor arquero del mundo, por su brillo a nivel de clubes con el Atlético de Madrid. Pero, ¿irá a un Mundial? Eslovenia no se clasifica desde 2010 y quedó cuarta en su grupo europeo. Con 29 años, Oblak debería tener otro par de oportunidades.

Los atacantes Riyad Mahrez y Victor Osimhen no estarán en Qatar tras las respectivas eliminaciones de Argelia y Nigeria a manos de Camerún y Ghana en la ultra competitiva eliminatoria africana. Mahrez, del Manchester City, tendrá que seguir esperando por un segundo Mundial. Tenía 23 años cuando actuó en Brasil 2014. Se trata de la edad actual de Osimhen, el máximo anotador del Napoli (11 tantos) esta temporada. El club del sur de Italia marcha a tres puntos del Milan y sigue remando por su primer scudetto desde los que conquistó en 1987 y 1990 con Diego Maradona.

