americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Salah guía a Egipto a octavos de la Copa África tras anularse penal a Sudáfrica con el VAR

RABAT, Marruecos (AP) — Mohamed Salah anotó nuevamente el viernes y Egipto, que se quedó con diez hombres, aguantó para vencer el viernes 1-0 a Sudáfrica y prácticamente asegurar que avance a las etapas eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.

Mohamed Salah de Egipto en acción durante el encuentro ante Sudáfrica en el Grupo B de la Copa Africana de Naciones el viernes 26 de diciembre del 2025. (AP Foto/Themba Hadebe)
Mohamed Salah de Egipto en acción durante el encuentro ante Sudáfrica en el Grupo B de la Copa Africana de Naciones el viernes 26 de diciembre del 2025. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

Salah, quien aseguró la victoria inicial de los Faraones con un gol en el tiempo de descuento contra Zimbabue el lunes, lo hizo de nuevo en Agadir y su penal antes del descanso casi seguramente asegurará la progresión desde el Grupo B.

Sin embargo, Sudáfrica probablemente también debió haber recibido un penal en el tiempo de descuento cuando Yasser Ibrahim bloqueó un disparo con su brazo. Después de una larga demora, el árbitro decidió no otorgar el tiro penal tras consultar las repeticiones de video e Ibrahim se dejó caer al suelo aliviado.

Salah convirtió su penalti después de ser golpeado en la cara por la mano del delantero sudafricano Lyle Foster que retrocedía. Salah no mostró efectos negativos del golpe y envió su disparo directamente al centro mientras el portero Ronwen Williams se lanzaba a su derecha.

Todavía hubo tiempo antes del descanso para que el defensor egipcio Mohamed Hany fuera expulsado, tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Teboho Mokoena.

El portero Mohamed El Shenawy fue el jugador clave de Egipto en la segunda mitad.

Anteriormente, Angola y Zimbabue empataron 1-1 en el otro partido del grupo, un resultado que no favoreció a ninguno de los dos equipos tras las derrotas iniciales.

Egipto lidera con seis puntos en dos partidos, seguido por Sudáfrica con tres. Angola y Zimbabue tienen un punto cada uno. Los dos primeros de cada grupo avanzan, junto con los mejores terceros lugares.

La nación anfitriona, Marruecos, busca superar más tarde a Mali en Rabat, después de que Zambia juegue contra Comoras en el Grupo A.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter