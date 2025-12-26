Salah guía a Egipto a octavos de la Copa África tras anularse penal a Sudáfrica con el VAR

Compartir en:









Mohamed Salah de Egipto en acción durante el encuentro ante Sudáfrica en el Grupo B de la Copa Africana de Naciones el viernes 26 de diciembre del 2025. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

Salah, quien aseguró la victoria inicial de los Faraones con un gol en el tiempo de descuento contra Zimbabue el lunes, lo hizo de nuevo en Agadir y su penal antes del descanso casi seguramente asegurará la progresión desde el Grupo B.

Sin embargo, Sudáfrica probablemente también debió haber recibido un penal en el tiempo de descuento cuando Yasser Ibrahim bloqueó un disparo con su brazo. Después de una larga demora, el árbitro decidió no otorgar el tiro penal tras consultar las repeticiones de video e Ibrahim se dejó caer al suelo aliviado.

Salah convirtió su penalti después de ser golpeado en la cara por la mano del delantero sudafricano Lyle Foster que retrocedía. Salah no mostró efectos negativos del golpe y envió su disparo directamente al centro mientras el portero Ronwen Williams se lanzaba a su derecha.

Todavía hubo tiempo antes del descanso para que el defensor egipcio Mohamed Hany fuera expulsado, tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Teboho Mokoena.

El portero Mohamed El Shenawy fue el jugador clave de Egipto en la segunda mitad.

Anteriormente, Angola y Zimbabue empataron 1-1 en el otro partido del grupo, un resultado que no favoreció a ninguno de los dos equipos tras las derrotas iniciales.

Egipto lidera con seis puntos en dos partidos, seguido por Sudáfrica con tres. Angola y Zimbabue tienen un punto cada uno. Los dos primeros de cada grupo avanzan, junto con los mejores terceros lugares. La nación anfitriona, Marruecos, busca superar más tarde a Mali en Rabat, después de que Zambia juegue contra Comoras en el Grupo A.