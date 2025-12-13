Salah está de vuelta con el Liverpool para enfrentar al Brighton después de hablar con Slot

Compartir en:









Salah fue incluido como suplente para el encuentro en Anfield y salió al campo para el calentamiento previo al duelo con sus compañeros entre aplausos de los aficionados. El delantero egipcio caminó al campo junto a Dominik Szoboszlai, quien puso su brazo alrededor del hombro de Salah.

La semana pasada, Salah le dijo a los reporteros que la relación con Slot se había deteriorado después de que lo dejó fuera durante tres partidos consecutivos y que sentía que “alguien no me quiere en el club”.

Tras ese mensaje Slot dejó a Salah en casa para el viaje del Liverpool para enfrentar al Inter de Milán el martes en la Liga de Campeones. Slot indicó en ese momento que no sabía si Salah volvería a jugar para el club.

Salah fue un suplente no utilizado en el empate del sábado pasado 3-3 con el Leeds, después de lo cual expresó sus frustraciones. Antes de eso, fue suplente no utilizado en la victoria contra el West Ham y entró en el medio tiempo de un empate en casa contra el Sunderland.

Salah es la máxima estrella del Liverpool y también el máximo goleador del club en la Liga Premier. Tiene cuatro goles en la liga en 13 apariciones esta temporada.

Está previsto que se dirija a la Copa Africana de Naciones la próxima semana y la semana pasada indicó que no sabía qué sucederá mientras esté fuera.

FUENTE: AP