Salah está de vuelta con el Liverpool para enfrentar al Brighton después de hablar con Slot

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Mohamed Salah está de regreso con el plantel del Liverpool para el partido de la Liga Premier el sábado contra el Brighton, después de mantener conversaciones con el entrenador Arne Slot. La semana pasada, el jugador explotó y puso en duda su futuro con el club.

Salah fue incluido como suplente para el encuentro en Anfield y salió al campo para el calentamiento previo al duelo con sus compañeros entre aplausos de los aficionados. El delantero egipcio caminó al campo junto a Dominik Szoboszlai, quien puso su brazo alrededor del hombro de Salah.

La semana pasada, Salah le dijo a los reporteros que la relación con Slot se había deteriorado después de que lo dejó fuera durante tres partidos consecutivos y que sentía que “alguien no me quiere en el club”.

Tras ese mensaje Slot dejó a Salah en casa para el viaje del Liverpool para enfrentar al Inter de Milán el martes en la Liga de Campeones. Slot indicó en ese momento que no sabía si Salah volvería a jugar para el club.

Salah fue un suplente no utilizado en el empate del sábado pasado 3-3 con el Leeds, después de lo cual expresó sus frustraciones. Antes de eso, fue suplente no utilizado en la victoria contra el West Ham y entró en el medio tiempo de un empate en casa contra el Sunderland.

Salah es la máxima estrella del Liverpool y también el máximo goleador del club en la Liga Premier. Tiene cuatro goles en la liga en 13 apariciones esta temporada.

Está previsto que se dirija a la Copa Africana de Naciones la próxima semana y la semana pasada indicó que no sabía qué sucederá mientras esté fuera.

Por Redacción América Noticias Miami
Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

