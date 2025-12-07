americateve

Saints vencen 24-20 a Buccaneers con dos carreras de touchdown del quarterback novato Tyler Shough

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — El quarterback novato Tyler Shough corrió para dos touchdowns y los Saints de Nueva Orleans sorprendieron y vencieron el domingo 24-20 a los Buccaneers de Tampa Bay, apretando la carrera por el título de la NFC Sur.

El quarterback de los Saints de Nueva Orleans Tyler Shough celebra la victoria ante los Buccaneers de Tampa Bay el domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/Jason Behnken)
Los Saints (3-10), que no eran favoritos para ganar, frustraron a Baker Mayfield y a los Buccaneers (7-6) en un juego desordenado que se disputó en gran medida bajo una tormenta intensa.

Los Bucs, campeones defensores de la división en cuatro ocasiones, perdieron por cuarta vez en cinco juegos y cayeron a un empate en el primer lugar con Carolina. Los Bucs y los Panthers se enfrentarán dos veces en los últimos tres juegos.

Después de que Chris Godwin Jr. no pudo atrapar el pase de Mayfield en cuarta y dos desde la yarda 47 de los Saints, Nueva Orleans avanzó para anotar el tanto decisivo.

Shough se escapó de Logan Hall y Vita Vea y corrió 13 yardas para un touchdown y la ventaja de 24-17 cerca de la mitad del cuarto cuarto.

Los Buccaneers tuvieron la oportunidad de empatar, pero Emeka Egbuka dejó caer el pase de Mayfield en la zona de anotación, y se conformaron con un gol de campo de 37 yardas de Chase McLaughlin que redujo la desventaja a 24-20 con menos de cinco minutos restantes.

Los Bucs tuvieron otra oportunidad en los últimos dos minutos, pero Mayfield se quedó sin su magia de principios de temporada.

