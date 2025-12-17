americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Safonov ataja cuatro penales y PSG vence a Flamengo para alzar la Copa Intercontinental

DOHA, Qatar (AP) — Matvei Safonov atajó cuatro remates consecutivos en la tanda de penales para que el Paris Saint-Germain sometiera el miércoles al Flamengo de Brasil en la final de la Copa Intercontinental y atrapar su sexto trofeo de 2025.

El arquero Matvey Safonov del Paris Saint-Germain ataja un remate en la tanda de penales contra Flamengo en la final de la Copa Sudamericana, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Qatar. (AP Foto/Hussein Sayed)
El arquero Matvey Safonov del Paris Saint-Germain ataja un remate en la tanda de penales contra Flamengo en la final de la Copa Sudamericana, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Qatar. (AP Foto/Hussein Sayed) AP

El arquero ruso fue lanzado al aire por sus compañeros después de su gesta en la tanda de penales que el PSG ganó 2-1 tras un empate 1-1 al cabo de la prórroga.

La consagración en Qatar completó 12 meses llenos de trofeos para el equipo francés dirigido por Luis Enrique. Ya habían conseguido el Trophée des Champions, la liga francesa, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA, también por penales contra Tottenham en agosto.

Khvicha Kvaratskhelia puso en ventaja al PSG a los 38 minutos antes de que Marquinhos cometió un penal que fue convertido por Jorginho a los 62 para el Mengão, que buscaba ganar un segundo título de la Copa Intercontinental después de 1981.

Flamengo conquistó los títulos de la Copa Libertadores y el campeonato brasileño en las últimas semanas.

Fue el primer título global para el PSG.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter