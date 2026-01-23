americateve

Saddiq Bey lidera remontada en el último cuarto; Pelicans vencen a Grizzlies por 133-127

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Saddiq Bey anotó 36 puntos, su cifra más alta de la campaña, incluidos 19 en el último cuarto, para que los Pelicans de Nueva Orleáns remontaran un déficit de dos dígitos en la segunda mitad y superaran el viernes 133-127 a los Grizzlies de Memphis.

Zion Williamson, alero de los Pelicans de Nueva Orleáns, festeja durante el duelo ante los Grizzlies de Memphis, el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/Brandon Dill)
Zion Williamson, alero de los Pelicans de Nueva Orleáns, festeja durante el duelo ante los Grizzlies de Memphis, el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/Brandon Dill) AP

Trey Murphy III anotó 32 puntos por Nueva Orleáns, mientras que Zion Williamson terminó con 24 unidades y 11 rebotes, rompiendo así una racha de tres derrotas consecutivas de los Pelicans.

Jaren Jackson Jr. lideró a Memphis con 26 puntos y 12 rebotes, mientras que Jock Landale añadió 24 tantos y 11 balones capturados ante los tableros. Cam Spencer sumó 21 para Memphis, al acertar siete de nueve disparos, incluyendo cuatro de seis desde fuera del arco.

Los Pelicans, que habían perdido seis compromisos seguidos contra Memphis, estaban detrás 123-122 después de que Jackson anotó al pie del aro. Pero Williams hizo lo propio en una jugada de tres puntos y Bey añadió un triple para asegurar la victoria de Nueva Orleáns.

Los Pelicans están atorados en el último lugar de la Conferencia Oeste, mientras que Memphis —que ha perdido cinco de siete— se encuentra justo debajo del décimo lugar.

_____

FUENTE: AP

