Sacerdotes de santería cubana advierten sobre conflictos armados y violencia para 2026

LA HABANA (AP) — Los dos principales grupos de sacerdotes de la santería cubana que dieron a conocer el viernes su Letra del Año, como se denomina a los pronósticos para los meses venideros, coincidieron en advertir sobre un incremento de la violencia y los peligros de una guerra.

Tanto la Comisión de la Letra del Año de 10 de Octubre como la Asociación Yoruba informaron que la deidad regente para el 2026 será Oggún, señor de los metales —o las armas—, los caminos y los conflictos. Es además patrono de los herreros.

“El peligro de guerra está ahí”, dijo Víctor Betancourt, uno de los babalawos (sacerdotes) que organiza la ceremonia de la Comisión. “Cuba debería usar la diplomacia. Nosotros seríamos (en caso de una confrontación) los mayores perdedores".

Actualmente el Caribe enfrenta un escenario de tensión a partir del despliegue de fuerzas navales por parte de Estados Unidos y las amenazas de su presidente, Donald Trump, al gobierno de Venezuela, lo que polarizó las alianzas geopolíticas en la región.

Según la Letra del Año, el signo regente que acompaña a la deidad será Ogunda Masa, cuya oración profética reza: “pérdida instalada por desatención de lo indicado”, advirtieron los sacerdotes en un documento entregado a The Associated Press.

En la interpretación de los sacerdotes esto significa que se verán las consecuencias conflictivas de los problemas acumulados y no resueltos por años, como la higiene en las ciudades.

La divinidad acompañante para Oggún es Oya, explicaron los religiosos.

En lo personal, la combinación de este signo y sus deidades traerá enfermedades –sobre todo infecciosas, estomacales y hepáticas—y entre los acontecimientos sociales de interés se encuentran la proliferación de incendios y accidentes, un aumento de los actos violentos y delincuenciales y “cambios significativos dentro del gobierno”, explicó el documento de la Comisión de 10 de Octubre.

“La Letra del Año no tiene la capacidad (por sí misma) de resolver los problemas, sino de advertirlos”, explicó a periodistas el babalawo Lázaro Cuesta, que llamó a los gobiernos y a los individuos a tomar acciones para mejorar las condiciones de vida o evitar a toda costa los conflictos o guerras.

Paralelamente, la Asociación Yoruba dio a conocer su Letra del Año que también tiene por deidad regente a Oggún. Pero su signo se llama Ogunda Otrupom, que también advirtió sobre los conflictos, la violencia y las enfermedades que afectan a la población.

Miles de personas esperan en la isla cada año las Letras en las cuales participan sus casas religiosas y las indicaciones de acciones o rituales para los creyentes transmitidas por sacerdotes de la santería, el culto más extendido en la isla y que se expandió a países como México, Venezuela, Brasil, España y Estados Unidos, donde existen fuertes comunidades de cubanos.

La santería nació del sincretismo de las tradiciones españolas traídas por los colonizadores con aquellas de los esclavos africanos y se consolidó en la isla.

Los grupos de babalawos –los patriarcas o cabezas de familia—s uelen reunirse los 31 de diciembre. Realizan toques de tambores y ofrendas antes de sacar la Letra —el signo y sus deidades— para luego interpretar sus profecías y darlas a conocer en los primeros días de enero.

FUENTE: AP

