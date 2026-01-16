americateve

Sabonis regresa y ayuda a Kings a vencer a Wizards por 128-115 para su 4ta victoria seguida

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Domantas Sabonis anotó 13 puntos en su regreso tras una lesión de rodilla, Russell Westbrook sumó 26 unidades y los Kings de Sacramento derrotaron el viernes 128-115 a los Wizards de Washington para enhebrar su cuarta victoria.

Domantas Sabonis, alero de los Kings de Sacramento, observa el encuentro ante los Wizards de Washington, el viernes 16 de enero de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Sabonis regresó después de perderse 27 compromisos debido a un desgarro parcial del menisco en su rodilla izquierda. El ala-pívot lituano, tres veces elegido al Juego de Estrellas, ingresó desde el banquillo con 5:11 minutos restantes en el primer cuarto.

Asimismo, Sabonis consiguió siete rebotes y cinco asistencias en poco más de 21 minutos. Acertó cinco de seis tiros de campo —la falla vino desde la línea de tres puntos.

Dennis Schroder también regresó con los Kings después de cumplir una suspensión de tres duelos por un altercado con el astro de los Lakers, Luka Doncic, tras un partido en Los Ángeles.

Schroder anotó 15 puntos y dio cinco asistencias.

Westbrook acertó nueve de 14 en tiros de campo, al acertar seis de nueve triples, y sumó seis asistencias. DeMar DeRozan anotó 17 puntos, y Precious Achiuwa y Zach LaVine consiguieron 16 cada uno.

