americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sabalenka gana la final en Brisbane tras tenso cruce con Kostyuk

BRISBANE, Australia (AP) — La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, superó el domingo en sets corridos a Marta Kostyuk y conquistó su segundo título consecutivo en Brisbane, y el vigésimo segundo en total.

La bielorussa Aryna Sabalenka posa con el trofeo tras vencer en la final de Brisbane a la ucraniana Marta Kostyuk el domingo 11 de enero del 2026. (AP Foto/Tertius Pickard)
La bielorussa Aryna Sabalenka posa con el trofeo tras vencer en la final de Brisbane a la ucraniana Marta Kostyuk el domingo 11 de enero del 2026. (AP Foto/Tertius Pickard) AP

Fue el tercer año consecutivo que Sabalenka apareció en la final y la bielorrusa se mostró cómoda al cerrar una victoria de 6-4, 6-3 en solo una hora y 17 minutos en la Arena Pat Rafter.

El Brisbane International es un evento preparatorio para el Abierto de Australia, que comienza el 18 de enero.

Final de alta intensidad

Kostyuk comenzó con fuerza atacando el segundo servicio de Sabalenka, recuperando un quiebre temprano con sublimes dejadas que brevemente desconcertaron a la jugadora mejor clasificada del mundo.

Sin embargo, la intensidad implacable y la inteligencia en el juego de la bielorrusa resultaron decisivas al explotar la opresiva humedad de Brisbane con intensos intercambios desde la línea de fondo para asegurar el primer set en 40 minutos.

Kostyuk comenzó a debilitarse bajo la presión física, Sabalenka aceleró en el segundo set.

Con una mezcla de golpes de fondo contundentes y dejadas engañosas, forzó un creciente número de errores de la ucraniana para cerrar el torneo sin perder un set en toda la semana.

Ambiente frío después del partido

Tras sellar la victoria, Sabalenka miró hacia la cancha a Kostyuk y besó ambos bíceps, probablemente en referencia a comentarios previos de la ucraniana sobre que poseía niveles de testosterona más altos que otras jugadoras.

Kostyuk ha dicho que los comentarios hechos en una entrevista el año pasado fueron sacados de contexto, pero aumentaron las tensiones entre ambas desde que la ucraniana se negó a estrechar la mano de Sabalenka después de un partido en el Abierto de Francia en 2023.

Esto llevó a un frío ambiente tras el partido. Durante la ceremonia de trofeos, Kostyuk habló apasionadamente sobre su tierra natal, pero notablemente evitó mencionar a Sabalenka por su nombre.

"Quiero decir unas palabras sobre Ucrania", dijo Kostyuk. “Juego todos los días con un dolor en mi corazón. Hay miles de personas que están sin luz y agua caliente en este momento, hace menos 20 grados afuera, así que es muy, muy doloroso vivir esta realidad cada día”.

"Me conmovió e hizo muy feliz ver a tantos fanáticos y banderas ucranianas aquí esta semana... Slava Ukraini."

Mientras tanto, Sabalenka felicitó a Kostyuk, afirmando que esperaba que se encontraran en otra final pronto.

Medvedev supera a Nakashima en el cuadro masculino

Más tarde, Daniil Medvedev ganó su vigésimo segundo título tras superar a Brandon Nakashima 6-2, 7-6 (1).

El ex número uno del mundo completó la victoria sobre su oponente estadounidense con un desempate dominante en el segundo set, reclamando los primeros cinco puntos para llevarse el partido en una hora y 34 minutos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

ARCHIVO - Un avión con Donald Trump Jr. a bordo aterriza en Nuuk, Groenlandia, el 7 de enero de 2025. (Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP, archivo)

Cómo Estados Unidos podría hacerse con el control de Groenlandia y los posibles desafíos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter