Sabalenka avanza a 4ta ronda del Abierto de Australia pese a su inconsistencia

La bielorrusa Aryna Sabalenka grita durante su partido ante la austríaca Anastasia Potapova en el Abierto de Australia, el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) AP

Sabalenka, en busca de su tercer título del Abierto de Australia en cuatro años, ostentaba una delantera de 6-5 y 40-0 en el primer set, pero Potapova salvó los tres puntos de set para llevar el duelo a un desempate. Sabalenka tomó una ventaja de 3-0 en el desempate antes de que la austriaca igualara 3-3.

La bielorrusa tuvo dos puntos de set más y aseguró la manga cuando conectó un revés a lo largo de la línea en el segundo servicio de Potapova.

Después de ir perdiendo 4-0 en el segundo set, Potapova se recuperó para empatar 4-4 y forzar nuevamente un desempate. Tuvo tres puntos de set en el desempate, pero Sabalenka se recuperó cuando la presión estaba al máximo.

"Jugó un tenis increíble", afirmó Sabalenka en referencia a Potapova en su entrevista televisiva sobre la cancha. "Siempre estuve a la defensiva. Hay días en los que simplemente tienes que luchar y... fue una gran batalla".

Sabalenka ganó el título del Abierto de Australia en 2023 y 2024 y fue subcampeona el año pasado al caer en la final ante la estadounidense Madison Keys. La bielorrusa también ha ganado el Abierto de Estados Unidos dos veces.

En otros partidos femeninos, la 17ma preclasificada Victoria Mboko derrotó a la 14ta Clara Tauson por 7-6 (5), 5-7, 6-3. En el lado masculino, el estadounidense Learner Tien, 25to cabeza de serie, venció a Nuno Borges por 7-6 (9), 6-4, 6-2.

En partidos posteriores pautados para el viernes, el primer cabeza de serie Carlos Alcaraz jugaba contra Corentin Moutet, Daniil Medvedev se enfrentaba a Fabian Marozsan y la tercera favorita Coco Gauff encaraba a su compatriota estadounidense Hailey Baptiste. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP