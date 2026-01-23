Ryan Wedding, exolímpico de snowboard en la lista de 'Más Buscados' del FBI, ha sido arrestado

Wedding, de 44 años, está acusado de dirigir una operación de tráfico de drogas, y las autoridades dicen que orquestó varios asesinatos para promover los delitos de drogas. Estaba en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, y las autoridades habían ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y condena.

El arresto de Wedding fue confirmado por dos personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas para discutir detalles de la investigación y hablaron con AP bajo condición de anonimato.

Se espera que el arresto sea anunciado más tarde el viernes por la mañana en una conferencia de prensa con el director del FBI, Kash Patel, en California. Wedding fue detenido en México, dijo un funcionario.

El FBI publicó una nueva foto de Wedding el mes pasado y dijo que se creía que había sido tomada durante el verano en México.

Wedding compitió por su país natal, Canadá, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

Fue acusado en 2024 de dirigir una red de tráfico de drogas que utilizaba camiones semirremolques para mover cocaína entre Colombia, México, el sur de California y Canadá. Las autoridades dijeron que sus alias incluían "El Jefe", "Enemigo Público" y "James Conrad Kin".

En noviembre, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Wedding también había sido acusado de orquestar el asesinato de un testigo en Colombia para ayudarlo a evitar la extradición a Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que Wedding y sus cómplices utilizaron un sitio web canadiense llamado "The Dirty News" para publicar una fotografía del testigo para que pudiera ser identificado y asesinado. El testigo fue seguido hasta un restaurante en Medellín en enero y le dispararon en la cabeza.

Wedding enfrenta cargos separados de tráfico de drogas en Canadá que datan de 2015, según la Real Policía Montada de Canadá.

Wedding fue previamente condenado en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y fue sentenciado a prisión en 2010, según muestran los registros federales.

