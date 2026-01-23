americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ryan Wedding, exolímpico de snowboard en la lista de 'Más Buscados' del FBI, ha sido arrestado

WASHINGTON (AP) — Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico de Canadá que estaba entre los principales fugitivos del FBI y enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas multinacional y el asesinato de un testigo federal, ya fue arrestado, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto a The Associated Press el viernes.

Wedding, de 44 años, está acusado de dirigir una operación de tráfico de drogas, y las autoridades dicen que orquestó varios asesinatos para promover los delitos de drogas. Estaba en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, y las autoridades habían ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y condena.

El arresto de Wedding fue confirmado por dos personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas para discutir detalles de la investigación y hablaron con AP bajo condición de anonimato.

Se espera que el arresto sea anunciado más tarde el viernes por la mañana en una conferencia de prensa con el director del FBI, Kash Patel, en California. Wedding fue detenido en México, dijo un funcionario.

El FBI publicó una nueva foto de Wedding el mes pasado y dijo que se creía que había sido tomada durante el verano en México.

Wedding compitió por su país natal, Canadá, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

Fue acusado en 2024 de dirigir una red de tráfico de drogas que utilizaba camiones semirremolques para mover cocaína entre Colombia, México, el sur de California y Canadá. Las autoridades dijeron que sus alias incluían "El Jefe", "Enemigo Público" y "James Conrad Kin".

En noviembre, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Wedding también había sido acusado de orquestar el asesinato de un testigo en Colombia para ayudarlo a evitar la extradición a Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que Wedding y sus cómplices utilizaron un sitio web canadiense llamado "The Dirty News" para publicar una fotografía del testigo para que pudiera ser identificado y asesinado. El testigo fue seguido hasta un restaurante en Medellín en enero y le dispararon en la cabeza.

Wedding enfrenta cargos separados de tráfico de drogas en Canadá que datan de 2015, según la Real Policía Montada de Canadá.

Wedding fue previamente condenado en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y fue sentenciado a prisión en 2010, según muestran los registros federales.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero
ULTIMA HORA

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez
ULTIMA HORA

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter