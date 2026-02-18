americateve

Russell supera a Piastri y Leclerc en los ensayos de Fórmula 1 en Bahrein.

SAKHIR, Bahréin (AP) — George Russell al volante de su Mercedes fue el piloto más rápido en el primer día de la ronda final de pruebas de la Fórmula 1 antes de la nueva temporada, al superar el miércoles ajustadamente al McLaren de Oscar Piastri y al Ferrari de Charles Leclerc.

George Russell conduce su Mercedes en las prácticas de pretemporada de la Fórmula Uno, el viernes 13 de febrero de 2025, en Sakhir, Bahréin. (AP Foto/Altaf Qadri)
En la sesión de la tarde en el Circuito Internacional de Bahréin, Russell marcó un tiempo de 1:33.459, por delante del 1:33.739 de Piastri logrado por la mañana. Leclerc terminó a 0.28 del líder.

El campeón del mundo Lando Norris quedó a medio segundo, en la cuarta posición con su McLaren.

Se trata de la segunda tanda de pruebas de tres días que se celebra en Bahréin este año antes de la carrera inaugural de la temporada en Australia el próximo mes.

Los equipos probaron sus nuevos autos a principios de año en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Los cambios reglamentarios han hecho que los autos sean más pequeños y ligeros, con funciones clave como la recarga de una batería a bordo y el uso de energía eléctrica para aumentar la velocidad.

Max Verstappen, quien la semana pasada comentó que los nuevos autos no son divertidos de conducir y que la serie ya no se siente como la F1, se ausentó de ambas sesiones.

Su compañero en Red Bull, Isack Hadjar, terminó con el sexto mejor tiempo pese a completar apenas 13 vueltas en la sesión matutina por un problema en el sistema de agua.

Verstappen participará en una sesión completa el jueves.

El argentino Franco Colapinto salió a pista por la tarde y registró el noveno mejor tiempo con su Alpine, siendo seguido por el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto.

Cadillac, el equipo que debutará esta temporada, tuvo una aciagada jornada. El mexicano Sergio Pérez apenas pudo completar 24 vueltas durante la mañana y Valtteri Bottas hizo 35 por la tarde. Ambos acabaron en las últimas posiciones.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) quedó limitado a 28 vueltas debido a un problema con la unidad de potencia en la sesión de la mañana.

