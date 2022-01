Cumbre Rusia-EE UU: El Kremlin dice que no tiene intenciones de atacar Ucrania

Sin embargo, Moscú le urgió a Washington que "no desestime" los riesgos de una potencial confrontación.

El 11 de enero de 2020, cuando el virus no tenía nombre, se han sucedido 5,5 millones de muertos en el mundo, que recupera restricciones para frenar el avance de la nueva variante ómicron, con una campaña de vacunación mundial sin precedentes en la historia.

Por ello, las autoridades de la ciudad de Anyang, en la provincia central de Henan, decretaron el lunes por la noche a su población, permanecer en casa y no circular en vehículos particulares, indicó la agencia oficial Xinhua.

Así, se suma a las ciudades confinadas recientemente: Yuzhou, en la misma provincia de Henan, y a los 13 millones de habitantes de la ciudad histórica de Xi’an.

Este martes, el país contabilizó 110 nuevos casos locales de coronavirus, una cifra insignificante comparada con los registros diarios de países como Estados Unidos.

La ciudad de Hong Kong anunció el martes el cierre de la educación preescolar y primaria hasta principios de febrero, tras el registro de contagios entre estudiantes.

Huang Chun, encargado de los JJOO y responsable de enfermedades confirmó que “Si se produce una transmisión masiva, afectará seguro a los Juegos y a su calendario” (...) “El peor escenario, si ocurre, es independiente de la voluntad del hombre, así que dejamos nuestras opciones abiertas”.

El confinamiento de la tercera ciudad, Anyang, se produce luego de la detección de dos casos de Ómicron el pasado lunes. Así, los residentes no pueden salir de sus casas, los vehículos no esenciales no pueden circular y se ordenó el cierre de los comercios, a excepción de los que venden bienes de primera necesidad, de acuerdo con el aviso municipal publicado por los medios estatales el lunes en la noche.