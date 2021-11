Aumentan los vuelos de Moscú a Cuba, cuando Rusia rompe récords de contagios de Covid-19

Sin embargo, la estatal Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA) informó de un incremento de vuelos desde Moscú a Cuba en los próximos días. La aerolínea Nordwind incorporará vuelos a Camagüey a partir de noviembre, y continuará operando viajes a Varadero y Cayo Coco.

Entretanto, Aeroflot seguirá con sus vuelos de miércoles, sábados y domingos a Varadero. Royal Flight volará los lunes y viernes a ese polo turístico y AZUR Air mantiene también vuelos a ese destino.

Aeroflot I.png

ECASA aclaró que esta semana actualizará el listado de vuelos programados a Cuba porque "las aerolíneas ya poseen su autorización para operar, solo que están realizando los establecimientos de vuelos".

En los primeros seis meses de 2021, solo 114.460 viajeros internacionales viajaron a Cuba, pero de ellos más de 72.000 fueron de Rusia, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La cifra supone una caída con respecto al mismo período de 2020, cuando se registraron 985.199 viajeros internacionales. Los turistas rusos subieron de 63.297 a los 72.304.

El Gobierno de Cuba espera recuperar el turismo, una de sus principales fuentes de ingreso de divisas, con la apertura de las fronteras a partir del próximo 15 de noviembre.

Pese a las críticas recibidas por el mal comportamiento de turistas rusos en Varadero y otras ciudades de Matanzas, el primer ministro Manuel Marrero justificó el pasado julio la entrada de los extranjeros y culpó a los cubanos que viajan a ese país del auge del Covid-19.

"Sobre los rusos ha habido muchas opiniones diferentes. Los turistas rusos no llegan a un 1%, pero en estos vuelos, operaciones de 14 vuelos diarios, notamos que muchos compatriotas han tomado estos vuelos, una parte importante dedicados a la adquisición de mercancías para vender ilegalmente", dijo Marrero un día después de las protestas pacíficas del 11 de julio.

"No podemos estar de espalda al mundo. El país requiere estos ingresos de turismo, nos genera más de 200 millones de dólares. No dude la población que, si el riesgo supera a nuestra capacidad, cerraremos nuestras fronteras. No podemos aislarnos del mundo", añadió.

Por su parte, la periodista y presentadora rusa Natalya Savina, denunció que sus vacaciones soñadas en Cuba se convirtieron en una pesadilla porque estuvo encerrada tres días por una prueba de Covid-19 supuestamente falsa. "No se nos permitió salir de la habitación. La comida fue traída fría e inservible. La basura no se tiraba, las habitaciones no se limpiaban, la ropa de cama y las toallas no se cambiaban, ¡y nos tenían literalmente como cerdos!", dijo.