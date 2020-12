Rusia ataca a las otras vacunas que buscan neutralizar el COVID

“Esperamos que el gran experimento de utilizar la nueva tecnología de ARNm tenga éxito. Sputnik V utiliza un enfoque más conservador (vector adenoviral humano) que ha demostrado ser seguro durante décadas y no causa fuertes reacciones alérgicas”, publicó la cuenta el miércoles pasado.

“¿Cuál sería la reacción de los medios de comunicación occidentales si la Sputnik V causara fuertes reacciones alérgicas y tuviera cuatro casos de parálisis facial en el brazo de la vacuna de los ensayos clínicos?”, agregó.

El mensaje habla de las reacciones alérgicas aisladas que se detectaron en Estados Unidos y en el Reino Unido en pacientes que habían sido sujetos de prueba de la vacuna de Pfizer y la de Astrazeneca. El último caso fue el de una trabajadora de la salud en Alaska.

La reacción alérgica ocurrió el martes, y la persona estaba en condición estable después de ser hospitalizada.

Según personal del hospital citado por The New York Times, la mujer de mediana edad no tenía antecedentes de alergias, pero tuvo una reacción anafiláctica que comenzó 10 minutos después de recibir la vacuna en el Hospital Regional Bartlett en Juneau, Alaska. Los síntomas incluyeron enrojecimiento de la piel y falta de aliento.

La doctora Lindy Jones, directora médica del departamento de emergencias del hospital, dijo los efectos disminuyeron poco después de que se le aplicara un tratamiento con epinefrina. “Está sana y se encuentra bien”, dijo Jones.

Jerica Pitts, una vocera de Pfizer, advirtió que la empresa todavía no tiene todos los detalles del caso, pero está trabajando con las autoridades sanitarias locales.

Sputnik V también atacó a GAVI, la alianza para la vacunación mundial con sede en Ginebra, resultado de una cooperación entre el sector público y privado, que tiene como uno de sus principales impulsores a la Fundación Bill y Melinda Gates.

“GAVI y COVAX tendrán más éxito si son inclusivos y están por encima de la política. Se necesita más diversidad en las estructuras de gobierno y entre los científicos. Acogemos con beneplácito la transparencia en el acceso equitativo a las capacidades de producción”, tuiteó la cuenta de Sputnik V.