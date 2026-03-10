Rusia y Ucrania reclaman avances en el frente mientras el diálogo mediado por EEUU siguen congelado

Gente mira fragmentos de un dron ruso que golpeó un vecindario residencial durante un ataque aéreo en Járkiv, Ucrania, la noche del lunes 9 de marzo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko) AP

Al mismo tiempo, continúan los ataques aéreos rusos casi diarios contra zonas civiles de Ucrania, y al menos 14 personas, incluidos dos niños, resultaron heridas en ataques nocturnos con drones contra dos ciudades, informaron los servicios de emergencia el martes.

La fuerza aérea de Ucrania indicó que derribó 122 de los 137 drones que Rusia lanzó durante la noche.

Las conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, están en pausa, ya que la atención de Washington está absorbida por la guerra con Irán, que ha desviado el foco internacional de la difícil situación de Ucrania mientras intenta contener al ejército más grande de Rusia.

Pese a la escasez de soldados, las fuerzas ucranianas han recuperado recientemente casi todo el territorio de la región industrial suroriental de Dnipropetrovsk durante una contraofensiva, expulsando a las tropas rusas de más de 400 kilómetros cuadrados (150 millas cuadradas), afirmó el mayor general Oleksandr Komarenko en una entrevista publicada el martes por el medio local RBC-Ukraine.

Describió la situación general en la línea del frente como difícil, pero bajo control, y señaló que los combates más intensos continúan cerca de Pokrovsk, en el este de Ucrania, y de Oleksandrivka, en el sur, donde, según él, las fuerzas rusas han concentrado su principal esfuerzo.

No hubo verificación independiente de su descripción de la situación militar.

Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, señaló a última hora del lunes que las recientes contraofensivas ucranianas “están generando efectos tácticos, operacionales y estratégicos que podrían alterar el plan de campaña ofensiva de Rusia para la primavera-verano de 2026”.

Mientras tanto, un asesor del Kremlin afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, le dijo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a última hora del lunes, que las fuerzas rusas “están avanzando con bastante éxito” en Ucrania.

Ese avance debería “alentar” a Kiev a “avanzar hacia un arreglo negociado del conflicto”, declaró Yuri Ushakov a los periodistas, aunque el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha exigido repetidamente un acuerdo de paz duradero y los gobiernos europeos acusan a Putin de fingir interés en las conversaciones mientras el ejército ruso sigue golpeando a Ucrania.

El Kremlin espera que la guerra con Irán le aporte una ganancia financiera inesperada por el alza de los precios del petróleo, distraiga la atención mundial de la guerra en Ucrania, agote los arsenales occidentales y obligue a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN a reducir el apoyo militar a Kiev.

Zelenskyy, por su parte, espera que, al suministrar su tecnología de drones de vanguardia y probada en combate a Estados Unidos y a sus socios del Golfo para la guerra en Oriente Medio, Ucrania obtenga mayor margen diplomático internacional frente a Moscú.

También busca un suministro recíproco de misiles avanzados de defensa antiaérea fabricados en Estados Unidos que Ucrania necesita para contrarrestar los ataques de Rusia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP