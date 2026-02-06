Rusia y Estados Unidos acuerdan iniciar conversaciones sobre control de armas nucleares

ARCHIVO – El presidente estadounidense Barack Obama, izquierda, y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, derecha, se saludan en una conferencia de prensa en el Castillo de Praga, en esa ciudad de República Checa, el 8 de abril de 2010, tras firmar el tratado Nuevo START para reducir el número de armas nucleares de largo alcance. (AP Foto/Mikhail Metzel, Archivo) AP

El tratado Nuevo START expiró el jueves, dejando sin límites a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo y alimentando temores de una carrera armamentista nuclear sin restricciones.

Un diplomático estadounidense de alto rango dijo el viernes, en una conferencia sobre armas en Ginebra, que en un futuro pacto nuclear también debería participar China y nuevamente acusó a Beijing de realizar pruebas nucleares de manera encubierta.

El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado su disposición a adherirse a los límites del tratado por un año más si Washington hace lo mismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ignorado la oferta y argumenta que quiere que China sea parte de un nuevo tratado, lo cual ha sido rechazado por Beijing.

“En lugar de extender el ‘Nuevo START’ (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además de todo, está siendo violado gravemente), deberíamos hacer que nuestros Expertos Nucleares trabajen en un nuevo Tratado, mejorado y modernizado que pueda durar mucho en el futuro”, publicó Trump el jueves en su red Truth Social.

Negociadores rusos y estadounidenses hablaron del tema en los Emiratos Árabes Unidos, donde las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense mantuvieron dos días de conversaciones sobre un acuerdo de paz en Ucrania, declaró el viernes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“Hay un entendimiento, y hablaron de ello en Abu Dabi, de que ambas partes asumirían posturas responsables, y ambas partes se dan cuenta de la necesidad de iniciar conversaciones sobre el tema lo antes posible”, dijo Peskov.

Cuando se le preguntó sobre un informe de Axios donde se afirma que negociadores rusos y estadounidenses analizaron un posible acuerdo informal para observar los límites del pacto durante al menos seis meses, Peskov respondió que cualquier extensión de este tipo solo podría ser formal.

“Obviamente, sus disposiciones solo pueden extenderse de manera formal”, señaló el portavoz. “Es difícil imaginar cualquier extensión informal en este ámbito”.

Moscú considera que la expiración del tratado es “negativa” y lo lamenta, dijo Peskov el jueves. Al mismo tiempo, enfatizó que “si recibimos respuestas constructivas, ciertamente llevaremos a cabo un diálogo”.

Aun cuando el Nuevo START expiró, Estados Unidos y Rusia acordaron el jueves restablecer el diálogo militar de alto nivel tras una reunión entre altos funcionarios de ambos países en Abu Dabi, informó el comando militar de Estados Unidos en Europa.

El enlace fue suspendido en 2021 mientras las relaciones entre Moscú y Washington se volvían cada vez más tensas y antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022.

Disposiciones del Nuevo START

El Nuevo START, firmado en 2010 por el entonces presidente Barack Obama y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, era el último pacto restante de una larga serie de acuerdos entre Moscú y Washington para limitar sus arsenales nucleares, que comenzó con el acuerdo SALT I en 1972.

El Nuevo START restringía a cada país a poseer no más de 1.550 ojivas nucleares en no más de 700 misiles y bombarderos desplegados y listos para su uso. Originalmente, estaba programado para expirar en 2021, pero fue extendido por cinco años.

El pacto preveía amplias inspecciones in situ para verificar su cumplimiento, aunque se detuvieron en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y nunca se reanudaron.

En febrero de 2023, Putin suspendió la participación de Moscú, diciendo que Rusia no podía permitir inspecciones estadounidenses de sus sitios nucleares en un momento en que Washington y sus aliados de la OTAN declararon abiertamente que uno de sus objetivos era la derrota de Moscú en Ucrania. Al mismo tiempo, el Kremlin enfatizó que no se retiraba del pacto por completo, comprometiéndose a respetar sus límites sobre armas nucleares.

En septiembre, al ofrecer adherirse a los límites del Nuevo START por un año, lo que daría tiempo a ambas partes para negociar un acuerdo sucesor, Putin dijo que la expiración del tratado sería desestabilizadora y podría alimentar la proliferación nuclear.

Estados Unidos quiere un nuevo acuerdo en el que China participe

Trump ha indicado que le gustaría mantener límites en las armas nucleares, pero quiere que China participe en un posible nuevo tratado.

En su primer mandato, Trump intentó sin éxito impulsar un pacto nuclear tripartito que contara con la participación de China. Beijing se ha resistido a cualquier restricción sobre su arsenal nuclear, más pequeño pero en crecimiento, mientras insta a Estados Unidos a reanudar las conversaciones nucleares con Rusia.

Thomas DiNanno, un alto diplomático estadounidense a cargo del control de armas, dijo el viernes que la expiración del último pacto de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos marca el “fin de una era” de lo que describió como “restricción unilateral de Estados Unidos” e insistió en que Trump quiere un “mejor acuerdo” del que Beijing también forme parte.

“Hoy, mientras estamos aquí, el arsenal nuclear completo de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones y no tiene controles”, dijo DiNanno en Ginebra, en la Conferencia de Desarme, una organización respaldada por la ONU. Agregó que “la próxima era de control de armas puede y debe continuar con un enfoque claro, pero requerirá la participación de más que solo Rusia en la mesa de negociaciones”.

DiNanno, subsecretario de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional, también acusó a Beijing de realizar pruebas nucleares de manera encubierta. “Hoy, puedo revelar que el gobierno de Estados Unidos está al tanto de que China ha realizado pruebas explosivas nucleares que incluyen la preparación para pruebas con rendimientos designados en cientos de toneladas”, afirmó.

DiNanno señaló que el ejército de China “buscó ocultar las pruebas al oscurecer las explosiones nucleares porque reconoce que estas pruebas violan los compromisos de prohibición de pruebas”.

El comentario se produce tras declaraciones anteriores de Estados Unidos en las que acusa a Beijing de realizar pruebas nucleares de manera encubierta.

El embajador de China, Shen Jian, acusó a Estados Unidos de “echar la culpa a otros”.

A principios de esta semana, Beijing instó a Washington a reanudar las conversaciones nucleares con Rusia y aceptar su oferta de adherirse a los límites del Nuevo START, mientras rechazaba la presión estadounidense para incluir a China en cualquier extensión del tratado.

“Las fuerzas nucleares de China no están en absoluto en la misma escala que las de Estados Unidos y Rusia, y, por lo tanto, China no participará en negociaciones de desarme nuclear en la etapa actual”, dijo el jueves en Beijing el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

___

Keaten informó desde Ginebra. Ken Moritsugu contribuyó a este informe desde Beijing.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP