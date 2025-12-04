americateve

Rusia restringe el servicio de videollamadas de Apple, alegando uso para actividades terroristas

Las autoridades rusas informaron el jueves que impusieron restricciones a FaceTime, el servicio de videollamadas de Apple, en el paso más reciente de un esfuerzo por endurecer el control sobre internet y las comunicaciones en línea.

Una mujer mira su teléfono inteligente en el centro de Moscú, Rusia, el jueves 20 de noviembre de 2025. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko)
El regulador estatal de internet, Roskomnadzor, alegó en un comunicado que el servicio es “utilizado para organizar y llevar a cabo actividades terroristas en el territorio del país, reclutar perpetradores (y) cometer fraudes y otros delitos contra nuestros ciudadanos”. Hasta el momento, Apple no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Bajo el mandato del presidente Vladímir Putin, las autoridades han emprendido esfuerzos deliberados y multifacéticos para controlar internet. Han adoptado leyes restrictivas y prohibido sitios web y plataformas que no cumplen con las normativas. También han perfeccionado la tecnología para monitorear y manipular el tráfico en línea.

Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, el gobierno bloqueó importantes redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram.

El acceso a YouTube fue interrumpido el año pasado, en lo que los expertos calificaron como una ralentización deliberada del popular sitio por parte de las autoridades. El Kremlin culpó a Google, el propietario de YouTube, por no mantener adecuadamente su hardware en Rusia.

Aunque todavía es posible eludir algunas de las restricciones mediante servicios de red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés), estos también son bloqueados rutinariamente.

Las autoridades restringieron aún más el acceso a internet este verano con apagones generalizados de conexiones de internet móvil. Los funcionarios han insistido en que la medida era necesaria para frustrar los ataques con drones ucranianos, pero los expertos argumentaron que era otro paso para endurecer el control de internet. En docenas de regiones, se han introducido “listas blancas” de sitios y servicios aprobados por el gobierno que, supuestamente, deben funcionar a pesar de un apagón.

El gobierno también ha actuado contra populares plataformas de mensajería. El servicio de mensajes encriptados Signal y otra aplicación popular, Viber, fueron bloqueados en 2024. Este año, las autoridades prohibieron las llamadas a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular de Rusia, y Telegram, un cercano segundo lugar. Roskomnadzor justificó la medida diciendo que ambas aplicaciones estaban siendo utilizadas para realizar actividades delictivas.

Al mismo tiempo, las autoridades promovieron activamente una aplicación de mensajería “nacional” llamada MAX, que los críticos ven como una herramienta de vigilancia. La plataforma, promocionada por desarrolladores y funcionarios como una solución integral de mensajería, servicios gubernamentales en línea, realización de pagos y más, declara abiertamente que compartirá datos de usuarios con las autoridades si éstas lo solicitan. Los expertos también afirman que no utiliza cifrado de extremo a extremo.

A principios de esta semana, el gobierno también informó sobre el bloqueo a Roblox, una popular plataforma de juegos en línea, diciendo que la medida tenía como objetivo proteger a los niños de contenido ilícito y “pedófilos que se encuentran con menores directamente en los chats del juego y luego pasan a la vida real”.

Stanislav Seleznev, experto en ciberseguridad y abogado del grupo de derechos Net Freedom, dijo a The Associated Press que la ley rusa considera cualquier plataforma donde los usuarios puedan enviarse mensajes como “organizadores de la difusión de información”.

Esta etiqueta obliga a que las plataformas tengan una cuenta con Roskomnadzor para que pueda comunicar sus demandas y permitir que el servicio de seguridad de Rusia, el FSB, tenga acceso a las cuentas de sus usuarios para vigilarlas; aquellos que no cumplan están en violación y pueden ser bloqueados, dijo Seleznev.

Indicó que estas regulaciones podrían haberse aplicado tanto a Roblox como a FaceTime.

En octubre, Roblox era la segunda plataforma de juegos más popular en Rusia, con casi ocho millones de usuarios mensuales, según el grupo de monitoreo de medios Mediascope.

Seleznev estimó que posiblemente decenas de millones de rusos han usado FaceTime, especialmente después de que se prohibieron las llamadas en WhatsApp y Telegram. Dijo que las restricciones contra el servicio eran “predecibles” y advirtió que otros sitios que no cooperen con Roskomnadzor “serán bloqueados, eso es obvio”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

