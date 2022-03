Rusia pidió a China ayuda para evadir sanciones, dice EEUU

Poco antes del encuentro en Roma, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan le advirtió enfáticamente a China que no ayude a Rusia a evadir las sanciones internacionales.

La emisora china CCTV reportó que las conversaciones iniciaron a eso de las 11:50 a.m. hora de Roma (1050 GMT), pero no dio más detalles.

La posibilidad de que China le esté dando ayuda económica a Rusia es una de varias preocupaciones para el presidente Joe Biden. Una fuente oficial norteamericana, pidiendo no ser identificada para poder hablar de temas delicados, dijo que en días recientes, Rusia le había pedido apoyo a China, incluyendo equipos militares, para usarlos en su invasión de Ucrania.

El funcionario no dio detalles ni la magnitud del pedido. Los primeros en reportar sobre ese pedido fueron los diarios Financial Times y The Washington Post.

El gobierno estadounidense, además, ha acusado a China de propagar desinformación rusa con la intención de darle al presidente ruso Vladimir Putin un pretexto para atacar Ucrania con armas químicas o biológicas.

La invasión rusa de Ucrania ha dejado a China en un dilema con respecto a sus dos principales socios comerciales: Estados Unidos y la Unión Europea. Beijing necesita acceso a esos mercados pero al mismo tiempo ha exhibido apoyo a Rusia, afirmando que la amistad entre las dos naciones “no tiene límites”.

En sus conversaciones con el asesor de asuntos exteriores chino Yang Jiechi, Sullivan de hecho tendrá que indagar qué límites tiene la relación entre Beijing y Moscú.

“No voy a sentarme aquí a lanzar amenazas”, declaró Sullivan en entrevista con CNN el domingo. “Pero lo que sí voy a decir es que le estamos comunicando a Beijing, de manera directa y privada, que definitivamente habrá consecuencias” si China ayuda a Rusia a recuperarse de las sanciones económicas.

“No vamos a tolerar eso, no vamos a tolerar que ningún país del mundo ayude a Rusia a evadir las sanciones”, añadió.

La corresponsal Hope Yen contribuyó con esta nota.

