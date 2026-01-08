Rusia libera a académico francés en intercambio por jugador de baloncesto

Compartir en:









El ciudadano francés Laurent Vinatier en el tribunal en Moscú el 14 de octubre del 2024. (AP foto/Pavel Bednyakov) AP

A cambio, el jugador de baloncesto ruso Daniil Kasatkin, encarcelado en Francia a petición de Estados Unidos, fue liberado, según un comunicado del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB, difundido por las agencias de noticias estatales rusas.

Vinatier fue arrestado en Moscú en junio de 2024. Las autoridades rusas lo acusaron de no registrarse como "agente extranjero" mientras recopilaba información sobre "actividades militares y técnico-militares" que podría ser utilizada en detrimento de la seguridad nacional. Un tribunal lo condenó a una pena de prisión de tres años.

En agosto, la agencia de noticias estatal rusa Tass informó que Vinatier también fue acusado de espionaje, citando registros judiciales, pero sin dar detalles. Aquellos condenados por espionaje en Rusia enfrentan penas de entre 10 y 20 años de prisión.

