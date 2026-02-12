americateve

Rusia lanza otra andanada contra ciudades ucranianas entre incertidumbre sobre las negociaciones

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó una andanada de misiles balísticos y drones contra ciudades ucranianas en ataques nocturnos, informaron funcionarios el jueves, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que Moscú está “dudando” sobre otra ronda de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para detener los combates.

Gente camina por un mercado urbano destruido tras un ataque ruso en Odesa, Ucrania, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Michael Shtekel)
Washington ha propuesto nuevas negociaciones la próxima semana entre delegaciones rusa y ucraniana en Miami o Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, donde se celebró la última reunión, señaló Zelenskyy a última hora del miércoles.

Ucrania “confirmó de inmediato” que asistiría, indicó. “Hasta ahora, por lo que entiendo, Rusia está dudando”, declaró Zelenskyy a periodistas en una entrevista por una aplicación de mensajería a última hora del miércoles.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que se esperaba otra ronda de conversaciones “pronto”, pero no dio más detalles.

Funcionarios estadounidenses no hicieron comentarios sobre la posibilidad de nuevas conversaciones dentro de los esfuerzos de paz del último año del gobierno de Trump. Zelenskyy dijo la semana pasada que Estados Unidos ha dado a Ucrania y a Rusia un plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo.

Pero, con la invasión rusa de su vecino a punto de cumplir cuatro años a finales de este mes, los desacuerdos entre Moscú y Kiev sobre cuestiones clave han frenado un arreglo integral. Entre los temas figuran quién se queda con el territorio ucraniano que el ejército ruso ha ocupado hasta ahora, especialmente en el corazón industrial del Donbás, en el este, y las exigencias de Moscú de que Kiev ceda más territorio.

Ucrania quiere garantías de seguridad respaldadas por Occidente, incluida una fecha para incorporarse a la Unión Europea, y que exista un paquete de reconstrucción de posguerra antes de poder considerar la firma de un acuerdo propuesto de 20 puntos, dijo Zelenskyy.

Rusia, mientras tanto, ha seguido golpeando zonas civiles ucranianas, incluidas áreas residenciales y la red eléctrica, y Moscú no ha respondido a una propuesta de Estados Unidos para un “alto el fuego energético” que también detendría los ataques con drones ucranianos contra instalaciones petroleras rusas, afirmó Zelenskyy.

Durante la noche del miércoles al jueves, Rusia disparó 219 drones de ataque de largo alcance, 24 misiles balísticos y un misil guiado lanzado desde un avión contra Ucrania, según la fuerza aérea ucraniana.

Los principales objetivos fueron la capital ucraniana, Kiev; la segunda ciudad más grande, Járkiv; Dnipro, en el centro de Ucrania; y la ciudad portuaria sureña de Odesa, indicó la fuerza aérea —todas ciudades que han sufrido un bombardeo implacable.

En Dnipro, los ataques rusos hirieron a cuatro personas, entre ellas una niña de 4 años y un bebé recién nacido, escribió en Telegram el jefe regional Oleksandr Hanzha.

En Kiev, varios edificios residenciales resultaron dañados y dos personas resultaron heridas, según la administración de la ciudad.

Las temperaturas han subido por encima del punto de congelación en Kiev, pero la ciudad sigue con un frío intenso. El alcalde, Vitalii Klitschko, dijo que casi 2.600 edificios residenciales se quedaron sin calefacción, ya que el ataque dañó infraestructura crítica.

En Odesa, una persona resultó herida, mientras un edificio residencial de gran altura quedó parcialmente destruido y un mercado y un supermercado se incendiaron, escribió en Telegram el jefe regional Oleksandr Hanzha.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

