americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rusia golpea de nuevo la red eléctrica de Ucrania mientras continúan los esfuerzos de paz de EEUU

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia bombardeó Ucrania con más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero en su último ataque nocturno a la red eléctrica ucraniana, afirmó el martes el presidente, Volodymyr Zelenskyy, mientras Moscú no da muestras públicas de estar dispuesto a poner fin a la guerra con su vecino en el corto plazo.

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania, militares ucranianos disparan un obús autopropulsado 2S1 Gvozdika hacia posiciones rusas cerca de Chasiv Yar, región de Donetsk, Ucrania, el domingo 18 de enero de 2026. (Oleg Petrasiuk/Servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP)
En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania, militares ucranianos disparan un obús autopropulsado 2S1 Gvozdika hacia posiciones rusas cerca de Chasiv Yar, región de Donetsk, Ucrania, el domingo 18 de enero de 2026. (Oleg Petrasiuk/Servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP) AP

El ataque dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios de apartamentos en la capital, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Casi el 80% de los edificios afectados habían recuperado recientemente su suministro de calefacción después de un gran bombardeo ruso el 9 de enero que sumió a miles de personas en un apagón de varios días, expresó.

Ucrania está soportando uno de sus inviernos más fríos en años, con temperaturas en Kiev de -20 grados Celsius (-4 grados Fahrenheit). Al mismo tiempo, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos sobre el suministro eléctrico con el objetivo de dejar a los ucranianos sin calefacción y agua corriente y desgastar su resistencia casi cuatro años después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas tratan de mantener el impulso de las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Un equipo negociador ucraniano llegó a Estados Unidos el sábado. Su tarea principal era transmitir cómo los implacables ataques rusos están socavando la diplomacia, según Zelenskyy.

El líder ucraniano dijo la semana pasada que la delegación también intentaría finalizar con los funcionarios estadounidenses documentos para un acuerdo de paz propuesto que se relacionan con garantías de seguridad de posguerra y recuperación económica. Si los funcionarios estadounidenses aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta semana, señaló.

El comando de la fuerza aérea de Ucrania dijo que 27 misiles y 315 drones fueron derribados o bloqueados, mientras que cinco misiles y 24 drones impactaron en 11 ubicaciones.

Los ataques constantes han presionado las defensas antiaéreas de Ucrania y, según Zelenskyy, algunos sistemas recientemente se quedaron sin municiones antes de que llegara un nuevo envío.

El lunes por la noche indicó que las defensas antiaéreas están adoptando un nuevo enfoque tras el nombramiento de un nuevo subcomandante de la Fuerza Aérea, Pavlo Yelizarov.

"Este sistema será transformado", afirmó, sin proporcionar detalles.

Ucrania depende de sofisticados sistemas de defensa antiaérea producidos por países occidentales, especialmente Estados Unidos, para frustrar los ataques de misiles y drones de Rusia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Destacados del día

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter