Rusia golpea Kiev con misiles y drones, remece el centro de la ciudad y mata a 1

Iryna e Ihor reaccionan mientras miran a su casa destruida tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

Al menos una persona murió y 21 resultaron heridas, informaron las autoridades locales, que citaron cifras preliminares. Las sirenas antiaéreas sonaron durante toda la noche mientras el humo se elevaba por la ciudad tras los impactos. Reporteros de The Associated Press oyeron potentes explosiones cerca del centro y en las inmediaciones de edificios gubernamentales.

El ataque continuaba al amanecer del domingo, y se esperaba que más misiles y drones alcanzaran Kiev.

Se registraron daños en 40 ubicaciones de varios distritos de la capital, incluidos edificios residenciales, indicó en una publicación en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko.

“Fue una noche terrible, y nunca había habido nada parecido en toda la guerra”, afirmó Svitlana Onofryichuk, de 55 años, residente de Kiev y que trabaja desde hace 22 años en un mercado que resultó dañado.

“Lamento mucho tener que despedirme de Kiev ahora; ya no me quedo allí, no hay posibilidad", dijo. "Mi trabajo se fue, todo se fue, todo ha ardido”.

Yevhen Zosin, de 74 años, residente de Kiev que presenció el ataque, contó que en el momento en que oyó la explosión corrió a buscar a su perra.

“Luego hubo otra explosión y ella y yo fuimos lanzados hacia atrás como un alfiler por la onda expansiva. Los dos sobrevivimos, ella y yo. Mi apartamento quedó hecho pedazos”, relató.

En el distrito Shevchenko de Kiev, un edificio residencial de cinco pisos fue alcanzado, lo que provocó un incendio, y una persona murió, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El alcalde, Vitalii Klitschko, indicó que un edificio escolar resultó dañado por un ataque mientras la gente se refugiaba en su interior. Las autoridades locales informaron que supermercados y almacenes en toda la ciudad también sufrieron daños.

Varias comunidades registraron daños en toda la región, según Mykola Kalashnyk, el gobernador regional.

Antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy advirtió que Rusia planeaba usar el misil balístico hipersónico Oreshnik, citando inteligencia de Estados Unidos y de socios occidentales. Más tarde, la Fuerza Aérea de Ucrania advirtió sobre un posible lanzamiento del Oreshnik.

No estaba claro de inmediato si el misil había sido utilizado en el ataque nocturno.

Rusia usó por primera vez el Oreshnik, de múltiples ojivas, contra la ciudad ucraniana de Dnipro en noviembre de 2024. Se utilizó por segunda vez en enero en la región occidental de Leópolis.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo que el Oreshnik, que significa “avellano” en ruso, se desplaza a 10 veces la velocidad del sonido, o Mach 10, y es capaz de destruir búnkeres subterráneos “a tres, cuatro o más pisos de profundidad”.

El arma viaja “como un meteorito” y es inmune a cualquier sistema de defensa antimisiles, sostuvo Putin, y añadió que varios misiles de ese tipo, incluso algunos equipados con ojivas convencionales, podrían ser tan devastadores como un ataque nuclear.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP