Rusia expulsa a diplomático británico de embajada en Moscú por acusaciones de espionaje

MOSCÚ (AP) — Las autoridades rusas ordenaron el jueves a un diplomático británico que abandone el país debido a acusaciones de espionaje.

ARCHIVO - Pájaros vuelan delante del edificio de la embajada de Reino Unido (centro), en Moscú, el 16 de marzo de 2018. (AP Foto/Pavel Golovkin, archivo)
ARCHIVO - Pájaros vuelan delante del edificio de la embajada de Reino Unido (centro), en Moscú, el 16 de marzo de 2018. (AP Foto/Pavel Golovkin, archivo) AP

El Servicio Federal de Seguridad, conocido por su acrónimo en ruso FSB, alegó que el miembro del personal de la legación diplomática de Reino Unido había trabajado para la inteligencia británica. No proporcionó pruebas.

Se revocó la acreditación del diplomático, que tiene dos semanas para abandonar el país, explicó el Ministerio de Exteriores del Kremlin en un comunicado. La encargada de negocios de Reino Unido en Rusia, Danae Dholakia, fue convocada a la sede del ministerio en Moscú para recibir la notificación.

"Moscú no tolerará el trabajo de agentes de inteligencia británicos no declarados en Rusia", indicó el ministerio en su nota, agregando que responderá con reciprocidad a cualquier acción de Londres con respecto a este tema.

El gobierno de Reino Unido no comentó la medida.

Rusia y los aliados de la OTAN han llevado a cabo múltiples rondas de expulsiones mutuas de diplomáticos, mientras que sus relaciones han caído a su nivel más bajo desde la Guerra Fría después de que Moscú enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022.

El Kremlin ya había expulsado a dos diplomáticos británicos asentados en Moscú, acusados de espionaje en marzo de 2025. Londres calificó esos cargos de “maliciosos e infundados”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

