Rusia eleva a 27 los muertos en ataque ucraniano a aldea ocupada y Kiev rechaza la acusación

En esta imagen, distribuida por la oficina de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada del ejército de Ucrania, reclutas participan en maniobras en un centro de entrenamiento en la región de Zaporiyia, Ucrania, el 1 de enero de 2026. (Andriy Andriyenko/Oficina de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP) AP

Svetlana Petrenko, portavoz de la principal agencia de investigación criminal de Rusia, el Comité de Investigación, indicó en un comunicado que un ataque con aviones no tripulados a un café y hotel en la aldea de Khorly, donde al menos 100 civiles celebraban la víspera de Año Nuevo la noche del jueves, se cobró la vida de 27 personas, entre las que había dos menores. Otras 31, incluyendo cinco menores, fueron hospitalizadas con heridas.

Kiev niega haber atacado a la población civil. El portavoz del Estado Mayor de Ucrania, Dmytro Lykhovii, dijo el jueves a la cadena pública ucraniana Suspilne que sus tropas "respetan las normas del derecho internacional humanitario" y "realizan ataques exclusivamente contra objetivos militares rusos, instalaciones del sector energético y de combustible ruso, y otros objetivos legítimos".

Lykhovii afirmó que el Estado Mayor ha publicado una lista explícita de objetivos atacados por el ejército ucraniano en la víspera de Año Nuevo. El listado no incluía operaciones en zonas ocupadas por Rusia en la región de Jersón.

Además, dijo que Rusia ha recurrido repetidamente a la desinformación y a declaraciones falsas para interrumpir las negociaciones de paz en curso.

Las acusaciones de Moscú contra Kiev se producen en medio de un impulso diplomático liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania. A principios de semana, el Kremlin dijo que Ucrania lanzó un ataque con drones de largo alcance contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en el noroeste de Rusia durante la noche del domingo al lunes.

Kiev ha calificado esas acusaciones de ardid para hacer descarrilar las negociaciones de paz en curso, que se han intensificado en las últimas semanas a ambos lados del Atlántico.

En su discurso de Año Nuevo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que el acuerdo de paz estaba “listo al 90%”, pero advirtió que el 10% restante —que se cree que incluye puntos claves como los reclamos territoriales—, “determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa, y cómo vivirá la gente”.

El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, dijo el miércoles que él, el secretario de Estado Marco Rubio y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, mantuvieron una “llamada productiva” con los asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia, Alemania y Ucrania “para discutir el avance de los próximos pasos en el proceso de paz europeo”.

Por otra parte, Rusia lanzó durante la noche lo que las autoridades locales calificaron como "uno de los ataques con drones más masivos” en Zaporiyia.

Al menos nueve aviones no tripulados rusos alcanzaron la ciudad y causaron daños en docenas de edificios residenciales y otra infraestructura civil, indicó el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, en un mensaje en Telegram el viernes. No se registraron víctimas, añadió.

En total, Rusia disparó 116 drones de largo alcance sobre el país vecino durante la noche, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania, de los cuales 86 fueron interceptados y 27 alcanzaron sus objetivos.

El Ministerio de Defensa ruso reportó el viernes que sus defensas antiaéreas interceptaron 64 drones ucranianos durante la noche en múltiples regiones rusas.

Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania, también acusó el viernes a las fuerzas de Kiev de lanzar un ataque con misiles sobre la ciudad de Belgorod. Dos mujeres fueron hospitalizadas con heridas, afirmó el funcionario, que explicó que el opertivo rompió ventanas en varios edificios residenciales y dañó una instalación "comercial" no especificada y varios automóviles.

