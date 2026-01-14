Rusia dona 1.400 toneladas de trigo a Bolivia que se destinarán a un programa materno

El trigo será procesado y se distribuirá en harina para reforzar la alimentación de más de 60.000 madres, dijo el gerente de la Empresa Estatal de Alimentos (EMAPA) Sergio Siles a la televisora estatal Bolivia TV.

El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz agradeció el gesto de Rusia, país que fue cercano a los gobiernos de izquierda de Bolivia en los casi últimos 20 años. Paz dio un giro y se acercó a Estados Unidos .

“Estamos acercando dos países tan lejanos pero unidos por un solo corazón... esto es posible gracias a esa gran relación entre los dos países”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, al recibir el trigo.

El embajador de Rusia, Verchenko Dmitry Yurievich, respondió que desde el gobierno ruso se busca reforzar las relaciones con Bolivia. “Consideramos a Bolivia como un socio muy cercano en Latinoamérica”, dijo Yurievich.

"Rusia ha estado, está y seguirá estando dispuesta a apoyar a la parte boliviana en los siguientes años”, agregó.

Además se comprometió a que Rusia realizará próximamente otras donaciones de arroz y aceite de girasol, entre otros alimentos, valuadas en más de dos millones de dólares.

Ambas autoridades no se refirieron al contrato que firmó en 2023 el gobierno de Luis Arce (2020-2025) con la rusa Uranium One Group, subsidiaria de la gigante Rosatom, para la construcción de una planta piloto que producirá carbonato de litio en los ricos yacimientos del sur de Bolivia.

Paz busca cambiar el modelo económico estatista del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) con créditos de unos 8.000 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Mientras, los bolivianos sienten el impacto en sus bolsillos del aumento del costo de vida tras la eliminación del subsidio a los combustibles —que los gobiernos del MAS compraban a precio internacional y vendían a la mitad de su valor en el mercado local—.

El precio del pan —el alimento básico— casi se ha duplicado porque el gobierno levantó la subvención a la harina. Bolivia sólo produce 30% de trigo que consume en el país e importa en su mayoría de Argentina.

El gobierno de Arce subvencionada en un 80% la harina y otros insumos para la elaboración de pan a fin de mantener su precio congelado y que no repercutiera en la inflación, que el año pasado cerró en 20,45%.

