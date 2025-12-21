americateve

Rusia dice que los contactos sobre el plan de EEUU para Ucrania "avanzan de forma constructiva"

Las conversaciones de paz sobre un plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a los casi cuatro años de guerra en Ucrania avanzaban "de forma constructiva" en Florida, según dijo el enviado del Kremlin.

Las conversaciones forman parte de los esfuerzos de los últimos meses del gobierno de Donald Trump por buscar paz, que también incluyeron reuniones con funcionarios ucranianos y europeos en Berlín a principios de esta semana.

“Las discusiones están avanzando de forma constructiva. Comenzaron antes y continuarán hoy, y también continuarán mañana” indicó Kirill Dmitriev a los periodistas el sábado, según la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti.

Dmitriev se reunió con el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, en Miami, informó la agencia.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el sábado que mucho dependerá de la postura de Estados Unidos después de las conversaciones con la delegación rusa. Esto ocurrió un día después de que el principal negociador de Ucrania dijera que su delegación había completado reuniones separadas en Estados Unidos con socios estadounidenses y europeos.

Trump ha puesto en marcha un extenso impulso diplomático para poner fin a la guerra, pero sus esfuerzos se han encontrado con demandas muy opuestas por parte de Moscú y Kiev. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado recientemente que se aferra a sus demandas maximalistas sobre Ucrania, mientras las tropas de Moscú avanzan lentamente en el campo de batalla a pesar de las enormes pérdidas.

Putin expresó el viernes su confianza en que el Kremlin lograría sus objetivos militares si Kiev no aceptaba las condiciones de Rusia en las conversaciones de paz.

Los líderes de la Unión Europea acordaron el viernes proporcionar 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) a Ucrania para satisfacer sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años, aunque no lograron superar las diferencias con Bélgica que les habrían permitido usar activos rusos congelados para recaudar los fondos. En su lugar, se tomaron prestados de los mercados de capital.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

