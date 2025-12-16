Rusia declara ilegal a emisora alemana Deutsche Welle

Según la ley rusa, involucrarse con una "organización indeseable", incluyendo compartir su contenido, es un delito penal.

Deutsche Welle fue añadida a la lista de organizaciones indeseables del Ministerio de Justicia ruso tras un anuncio el sábado por parte del legislador Vasily Piskaryov, quien lidera una comisión parlamentaria sobre la interferencia extranjera en los asuntos rusos.

Piskaryov también criticó el programa académico de la emisora, acusándola de formar "especialistas en desinformación".

En un comunicado, la directora g eneral de Deutsche Welle, Barbara Massing, calificó la designación como el último intento de Rusia para silenciar a los medios independientes.

"Continuaremos informando de manera independiente sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas sobre los cuales hay poca información disponible en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión", afirmó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia cerró la oficina de Deutsche Welle en Moscú poco antes de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. También retiró la acreditación de su personal en represalia por una medida alemana contra la cadena RT TV financiada por el estado ruso.

Deutsche Welle es la emisora pública internacional de Alemania. Está financiada con dinero de los contribuyentes pero es editorialmente independiente. Afirma proporcionar contenido en 32 idiomas.

La represión de Rusia contra los críticos del Kremlin, periodistas y activistas se ha intensificado a niveles sin precedentes desde la invasión.

La lista de "organizaciones indeseables" de Rusia actualmente cubre más de 275 entidades, incluyendo destacados medios de comunicación independientes como Radio Free Europe/Radio Liberty, grupos de expertos como Chatham House, el grupo anticorrupción Transparencia Internacional y la organización de defensa ambiental WWF.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP