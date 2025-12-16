americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rusia declara ilegal a emisora alemana Deutsche Welle

Las autoridades rusas nombraron el martes a la emisora pública alemana Deutsche Welle como una "organización indeseable", prohibiendo efectivamente su operación en el país.

Según la ley rusa, involucrarse con una "organización indeseable", incluyendo compartir su contenido, es un delito penal.

Deutsche Welle fue añadida a la lista de organizaciones indeseables del Ministerio de Justicia ruso tras un anuncio el sábado por parte del legislador Vasily Piskaryov, quien lidera una comisión parlamentaria sobre la interferencia extranjera en los asuntos rusos.

Piskaryov también criticó el programa académico de la emisora, acusándola de formar "especialistas en desinformación".

En un comunicado, la directora g eneral de Deutsche Welle, Barbara Massing, calificó la designación como el último intento de Rusia para silenciar a los medios independientes.

"Continuaremos informando de manera independiente sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas sobre los cuales hay poca información disponible en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión", afirmó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia cerró la oficina de Deutsche Welle en Moscú poco antes de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. También retiró la acreditación de su personal en represalia por una medida alemana contra la cadena RT TV financiada por el estado ruso.

Deutsche Welle es la emisora pública internacional de Alemania. Está financiada con dinero de los contribuyentes pero es editorialmente independiente. Afirma proporcionar contenido en 32 idiomas.

La represión de Rusia contra los críticos del Kremlin, periodistas y activistas se ha intensificado a niveles sin precedentes desde la invasión.

La lista de "organizaciones indeseables" de Rusia actualmente cubre más de 275 entidades, incluyendo destacados medios de comunicación independientes como Radio Free Europe/Radio Liberty, grupos de expertos como Chatham House, el grupo anticorrupción Transparencia Internacional y la organización de defensa ambiental WWF.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacados del día

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Esta foto combinada sin fecha, creada con imágenes publicadas por la Guardia Nacional de Iowa, muestra a los sargentos William Nathaniel Howard (izquierda) y Edgar Brian Torres Tovar. (Guardia Nacional de Iowa vía AP)

Ejército de EEUU identifica a 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa muertos en Siria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter