Rusia busca agotar recursos de investigación en Europa con campaña de sabotaje, dicen funcionarios

ARCHIVO - Esta imagen de 2024 proporcionada por la Policía Metropolitana de Londres muestra daños en un almacén en el este de Londres que almacenaba productos para Ucrania, después de un incendio que la fiscalía describió como provocado a instancias de los servicios rusos de inteligencia. (Policía Metropolitana de Londres via AP, Archivo) AP

Nadie resultó herido en ninguno de los casos y los daños fueron limitados, pero Polonia, que culpó del ataque a los servicios de inteligencia de Rusia, respondió con contundencia: desplegó 10.000 tropas para proteger infraestructuras críticas.

El sabotaje en Polonia es uno de los 145 incidentes registrados en una base de datos de Associated Press que, según autoridades occidentales, forman parte de una campaña de desestabilización en toda Europa orquestada por Rusia. Los funcionarios dicen que la campaña, que comenzó con la invasión de Ucrania ordenada por el presidente Vladímir Putin en 2022, pretende privar a Kiev de apoyo, crear divisiones entre los europeos e identificar los puntos débiles de seguridad del continente.

Hasta ahora, en esta guerra híbrida, la mayoría de los actos de sabotaje conocidos han resultado en daños mínimos, nada comparado con las decenas de miles de vidas perdidas y ciudades devastadas en toda Ucrania.

Pero los funcionarios dicen que cada acto, desde el vandalismo de monumentos hasta ciberataques e incendios en almacenes, consume valiosos recursos de seguridad. El jefe de un gran servicio de inteligencia europeo dijo que las investigaciones sobre la interferencia rusa ahora consumen tanto tiempo de la agencia como el terrorismo.

Aunque la campaña impone una pesada carga a los servicios de seguridad europeos, a Rusia no le cuesta casi nada, dicen los funcionarios. Esto se debe a que Moscú está llevando a cabo operaciones transfronterizas que requieren que los países europeos cooperen extensamente en las investigaciones, y a menudo utiliza extranjeros con antecedentes penales como intermediarios baratos para los operativos de inteligencia rusos. Eso significa que Moscú se anota una victoria simplemente al comprometer recursos, incluso cuando los complots no tienen éxito.

"Es una operación constante entre todos los servicios para detenerlo", dijo un alto funcionario de inteligencia europeo, quien, al igual que el jefe del servicio de inteligencia europeo y otros funcionarios que hablaron con AP, insistió en el anonimato para discutir asuntos de seguridad delicados.

A lo largo del año, AP habló con más de 40 funcionarios europeos y de la OTAN de 13 países para documentar el alcance de esta guerra híbrida, incluyendo incidentes en su mapa solo cuando funcionarios occidentales los vinculan a Rusia, sus colaboradores o su aliada Bielorrusia.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo a AP que Rusia no tiene "ninguna conexión" con la campaña.

Un mapa de AP registra el sabotaje y las interferencias rusas

El mapa de AP que documenta el sabotaje y la desestabilización rusos muestra un aumento en los complots de incendios y explosivos de uno en 2023 a 26 en 2024. En lo que va de 2025 se han documentado seis. Tres casos de vandalismo se registraron el año pasado, y uno este año.

Los datos están incompletos, ya que no todos los incidentes se hacen públicos, y los funcionarios pueden tomar meses en establecer un vínculo con Moscú. Pero el aumento coincide con lo que los funcionarios han advertido: la campaña se está volviendo más peligrosa.

Los países más frecuentemente atacados, según el mapa, limitan con Rusia: Polonia y Estonia. Varios incidentes también han ocurrido en Letonia, el Reino Unido, Alemania y Francia. Todos son grandes partidarios de Ucrania.

El funcionario europeo, un alto funcionario de inteligencia báltico y otro funcionario de inteligencia dijeron que la campaña se calmó notablemente a finales de 2024 y principios de este año. Su análisis mostró que Moscú probablemente pausó la campaña para ganarse el favor del nuevo gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Después han recuperado el ritmo.

"Han vuelto al trabajo", dijo el funcionario europeo.

Complots multinacionales agotan recursos

El hombre al que los funcionarios acusan de estar detrás del ataque al ferrocarril polaco que transporta suministros a Ucrania es Yevgeny Ivanov, un ucraniano condenado por trabajar con la inteligencia militar rusa para planear ataques incendiarios en tiendas de decoración, una cafetería y una fábrica de drones en Ucrania, según documentos judiciales.

Ivanov, quien salió de Polonia después del ataque allí, trabajó para Yury Sizov, un agente del servicio ruso de inteligencia militar GRU, según el servicio de seguridad de Ucrania.

Ivanov fue condenado en ausencia en Ucrania, pero logró entrar a Polonia porque Ucrania no informó a las autoridades polacas de su condena, dijo el ministro polaco del Interior, Marcin Kierwiński. El servicio de seguridad de Ucrania dijo que coopera estrechamente con los aliados.

Organizar complots que involucren a perpetradores de varios países o que hayan cruzado fronteras agota los recursos de investigación de múltiples autoridades en toda Europa, uno de los objetivos clave de Moscú, según la fiscal del Estado de Estonia, Triinu Olev-Aas.

Durante el último año, dijo que el perfil de los atacantes en Estonia ha cambiado de locales en su mayoría conocidos por las fuerzas del orden a extranjeros desconocidos. Eso requiere una mayor cooperación entre países para interrumpir complots o detener a los perpetradores.

En dos ataques en enero, incendios provocados en un supermercado y un restaurante ucraniano, las personas contratadas nunca habían estado en Estonia antes, dijo Olev-Aas.

En el restaurante, un hombre moldavo rompió una ventana, arrojó una lata de gasolina y le prendió fuego. El video mostró su brazo en llamas mientras huía.

El hombre y su cómplice huyeron a través de Letonia, Lituania y Polonia antes de ser capturados en Italia.

Recurriendo a criminales

Aunque los agentes de inteligencia rusos podrían ser los cerebros de tales operaciones, suelen recurrir a reclutadores, a menudo con condenas o conexiones criminales, que asignan tareas a saboteadores sobre el terreno, dijo el funcionario báltico.

Subcontratar a personas con antecedentes criminales, como Ivanov, implica que Rusia no tiene que arriesgar a operativos de inteligencia altamente entrenados, agentes a los que Moscú a menudo no tiene acceso de todos modos, ya que los países europeos expulsaron a decenas de espías a medida que las relaciones se deterioraron en los últimos años.

Las redes criminales rusas ofrecen una alternativa lista para usar, dijo el funcionario báltico.

El funcionario europeo dijo que el hombre acusado de coordinar un complot para poner explosivos en paquetes en aviones de carga, por ejemplo, fue reclutado por la inteligencia rusa después de involucrarse en el contrabando de armas y explosivos. El hombre está vinculado a al menos otros cuatro complots.

Otras personas son reclutadas de prisiones europeas o poco después de ser liberadas, dijo el funcionario báltico.

En un caso, el Museo de la Ocupación de Letonia, dedicado a la ocupación soviética del país, fue incendiado por alguien liberado de prisión el mes anterior.

Más presión, más cooperación

Incluso los complots que son frustrados son una victoria para Moscú porque ponen a prueba las defensas y desperdician recursos.

En 2024, un hombre ucraniano que trabajaba a las órdenes de la inteligencia militar rusa desenterró un alijo de objetos enterrados en un cementerio en Lituania, incluidas partes de drones y latas de maíz llenas de explosivos.

Los funcionarios creen que el plan era equipar los drones con los explosivos. El complot fue finalmente frustrado, pero no antes de que se utilizaran considerables recursos para rastrear a todos los involucrados, dijo Jacek Dobrzyński, portavoz del ministro de seguridad de Polonia.

El gran número de complots está sobrecargando a algunas agencias de seguridad, pero la campaña de Moscú también ha fomentado una mayor cooperación, dijo el funcionario europeo.

Los fiscales en Letonia, Lituania y Estonia han creado equipos conjuntos de investigación para ataques organizados por servicios de inteligencia extranjeros, dijo Mārtiņš Jansons, un fiscal especial en Letonia.

En Reino Unido, los policías de primera línea están siendo entrenados para detectar incidentes sospechosos que pueden estar instigados por un estado, dijo el comandante Dominic Murphy, jefe del escuadrón antiterrorista de la Policía Metropolitana.

Señaló que un detective en formación detectó un ataque incendiario en un almacén en Londres después de darse cuenta de que el negocio era propiedad de ucranianos y contenía dispositivos de comunicación utilizados por el ejército. La policía determinó que el ataque fue organizado por la inteligencia rusa.

Pero los funcionarios advierten que Rusia está probando continuamente nuevos métodos.

Contrabandistas en el aliado de Rusia, Bielorrusia, han enviado cientos de globos meteorológicos que transportan cigarrillos a Lituania y Polonia, obligando repetidamente al aeropuerto de la capital lituana a cerrar en lo que las autoridades llamaron un ataque híbrido.

"Hoy en día solo llevan cigarrillos", advirtió Dobrzyński, "pero en el futuro podrían llevar otras cosas".

___

Contribuyeron los periodistas de Associated Press John Leicester en París, Claudia Ciobanu en Varsovia, Polonia, y Volodymyr Yurchuk en Kiev, Ucrania.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP