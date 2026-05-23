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Rusia ataca Kiev con misiles y drones, se reportan 10 heridos

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia atacó Kiev con misiles y drones durante la noche del sábado en un intenso asalto que sacudió edificios en todo el centro de la ciudad, incluyendo cerca de oficinas gubernamentales, edificios residenciales y escuelas.

Un edificio residencial dañado tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)
Un edificio residencial dañado tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky) AP

Al menos 10 personas resultaron heridas, de acuerdo con cifras preliminares difundidas por las autoridades locales. Las sirenas de ataque sonaron durante toda la noche mientras el humo se elevaba por la ciudad tras los impactos. Reporteros de The Associated Press escucharon potentes explosiones cerca del centro de la ciudad y de edificios gubernamentales.

El ataque seguía en curso al amanecer del domingo, y se esperaba que más misiles y drones alcanzaran Kiev.

Se registraron daños en al menos nueve distritos de la capital, señaló el jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, en una publicación en Telegram.

En el distrito Shevchenko de Kiev, un edificio escolar resultó dañado por un ataque mientras la gente se refugiaba en su interior, indicó el alcalde Vitalii Klitschko. Las autoridades locales informaron que supermercados y almacenes en toda la ciudad también sufrieron daños.

Varias comunidades registraron daños en la región de Kiev, según Mykola Kalashnyk, el gobernador regional.

Antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy advirtió que Rusia planeaba usar el misil balístico hipersónico Oreshnik, con base en información de inteligencia de Estados Unidos y de socios occidentales. Más tarde, la Fuerza Aérea de Ucrania alertó sobre un posible lanzamiento del Oreshnik.

No estaba claro por el momento si el misil había sido utilizado en el ataque nocturno.

Rusia usó el Oreshnik por primera contra la ciudad ucraniana de Dnipró en noviembre de 2024. Se utilizó por segunda vez en enero en la región occidental de Lviv.

El presidente ruso Vladímir Putin afirmó que el Oreshnik, de múltiples ojivas, se desplaza a 10 veces la velocidad del sonido, o Mach 10, y es capaz de destruir búnkeres subterráneos “a tres, cuatro o más pisos de profundidad”.

El arma viaja “como un meteorito” y es inmune a cualquier sistema de defensa antimisiles, sostuvo Putin, y añadió que varios misiles de ese tipo, incluso equipados con ojivas convencionales, podrían ser tan devastadores como un ataque nuclear. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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